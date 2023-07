Dàn mỹ nhân thế hệ mới được chú ý trong show sống còn Hàn Quốc

Bắt đầu lên sóng từ năm 2019, Queendom ghi nhận sự yêu mến của khán giả qua hai mùa phát sóng với sự tham gia của nhiều tên tuổi đình đám như Park Bom, AOA, MAMAMOO, Oh My Girl, and (G)I-DLE… Năm nay, Queendom trở lại với tên gọi Queendom Puzzle cùng nhiều sự thay đổi. Đội hình cuối cùng gồm 7 thành viên sẽ được lựa chọn hoàn toàn từ bình chọn của khán giả.