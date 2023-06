Dàn mỹ nhân 'The Flash'

Gal Gadot tái xuất trong The Flash với vai diễn Wonder Woman. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở đầu phim, người đẹp vẫn có thể khiến nhiều khán giả hâm mộ cảm thấy bất ngờ, thích thú. Nhân vật của cô đã cứu Batman (Ben Affleck) và cả thành phố một bàn thua trông thấy. Cụ thể, trong phân cảnh Người Dơi rượt đuổi lũ người xấu, anh rơi vào thế mắc kẹt cùng một tên tội phạm trên cầu. Rất may, Wonder Woman đã kịp tới vào thời khắc quyết định, cứu cả Gotham khỏi cảnh bị tàn phá. Tuy nhiên, cô nàng đã rời đi ngay sau đó mà không đồng hành cùng The Flash trong suốt phần còn lại của câu chuyện. Ảnh: People.