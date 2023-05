Dàn mỹ nhân 'Fast X'

Trong Fast X, Brie Larson hóa thân thành Tess, con gái của Mr. Nobody. Cô chính là người đã quay lưng với The Agency và giúp đỡ Dom cùng gia đình trong hành trình đối mặt với phản diện Dante. Khởi động sự nghiệp diễn xuất từ năm 2001, Brie Larson không gây được chú ý mãi tới khi Scott Pilgrim vs. the World (2010) ra mắt. Năm 2015, Larson đã giành được giải Oscar với vai chính trong Room. Tuy nhiên, vai diễn đưa nữ diễn viên sinh năm 1989 nổi tiếng toàn cầu là Carol Danvers/Captain Marvel trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Nhân vật này từng có cho mình phần phim riêng, với doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD . Phần 2 mang tên The Marvels dự kiến ra rạp vào cuối năm nay. Ảnh: Independent.