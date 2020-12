Dàn mỹ nhân đeo khẩu trang trên thảm đỏ KBS Drama Awards 2020

Kim Young Dae đang được chú ý thông qua bom tấn truyền hình Penthouse: War in Life (Cuộc chiến thượng lưu) của đài SBS. Ngoại hình nổi bật của nam diễn viên dễ thu hút ống kính báo giới trong lễ trao giải. Bên cạnh Cuộc chiến thượng lưu, Kim Young Dae còn là nam phụ trong phim Cheat Me, If You Can của đài KBS.