Dàn mỹ nhân của 'Vệ binh dải Ngân Hà 3'

Sinh năm 1987 tại Scotland, Karen Gillan là người mẫu kiêm diễn viên. Cô sở hữu ngoại hình nổi trội với chiều cao 1,8 m cùng gương mặt đẹp. Nhờ lợi thế vóc dáng, diễn viên thu hút sự chú ý khi theo đuổi phong cách gợi cảm, từng xuất hiện trên các tạp chí như W, Class, The Sunday Times, Shortlist, Interview... Ngoài các bộ phim trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Karen Gillan còn tham gia nhiều dự án khác như Jumanji: Welcome to the Jungle, Jumanji: The Next Level hay Call of the Wild. Ảnh: Movienco.