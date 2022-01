Dàn mỹ nam, mỹ nữ tạo sức nóng ở show hẹn hò Hàn Quốc

Song Ji A là Vlogger nổi tiếng, trong khi đó Choi Si Hun từng là ca sĩ thần tượng, Kim Hyeon Joong là người mẫu giành một số giải thưởng quốc tế.

Song Ji A

Song Ji A là người đẹp nổi tiếng nhất sau khi Single's Inferno lên sóng. Cô sinh năm 1997, tốt nghiệp khoa múa truyền thống của Đại học Hanyang - một trong những trường đại học lâu đời và uy tín nhất Hàn Quốc. Theo đuổi ngành nghề content creator (sáng tạo nội dung), Song Ji A thường chia sẻ các video hướng dẫn trang điểm, chia sẻ mẹo làm đẹp và review mỹ phẩm. Song Ji A theo đuổi phong cách thời thượng, cùng vẻ ngoài sang chảnh và quyến rũ. Đây cũng là điều khiến cô gây ấn tượng mạnh ngay khi xuất hiện trong tập một chương trình. Ngoài ra, người đẹp 25 tuổi còn tạo thiện cảm nhờ tính cách vui vẻ, nhiệt tình, trái ngược vẻ ngoài lạnh lùng.

Kang So Yeon

Trong tập 1 Single's Inferno, Kang So Yeon đã tiết lộ cô tự tin nhất về các bộ môn thể thao khi biết chơi boxing, cô còn chơi golf, tennis, golf, jiujitsu, bóng đá... Người đẹp sinh năm 1988 lớn tuổi nhất chương trình và từng là vận động viên boxing chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ, cô lập nên một cơ sở huấn luyện boxing tư nhân, đồng thời đảm nhận vị trí người dẫn chương trình cho bản tin thể thao về golf trên đài jTBC. Sau 6 tập, khán giả không hài lòng với tính cách của Kang So Yeon khi cô là người không bao giờ giữ bí mật, luôn nói chuyện của người này cho người khác. Ngoài ra, người hâm mộ chương trình còn nhận định cô là một pick-me girl - cụm từ để chỉ những cô gái nói xấu, hạ thấp người khác để nâng cao bản thân.

Shin Ji Yeon

Shin Ji Yeon là người kín tiếng nhất trong các cô gái xuất hiện trong Single's Inferno, cô thậm chí không dùng mạng xã hội, có rất ít hình ảnh trên mạng và chỉ lập tài khoản Instagram để quảng bá show sau khi chương trình lên sóng. Cô sinh năm 1997, là sinh viên ngành Khoa học Thần kinh tại University of Toronto (Canada). Khác với vẻ ngoài nhu mì, Shin Ji Yeon là người có cá tính quyết đoán, yêu ghét rõ ràng, ít khi "thả thính" và sẵn sàng từ chối bất kỳ chàng trai nào nếu không có cảm tình. Shin Ji Yeon cũng là tâm điểm gây tranh luận trong cộng đồng fan quốc tế khi cô nhiều lần được các chàng trai trong Single's Inferno tán thưởng là xinh đẹp vì có làn da trắng sứ. Nhiều người cho rằng quan điểm thẩm mỹ của người Hàn khá bảo thủ và không công bằng khi tin rằng da càng trắng càng xinh đẹp, có thể khiến các cô gái có da ngăm khỏe khoắn như Kang So Yeon hay Ahn Yea Won tủi thân.

Ahn Yea Won

Ahn Yea Won sinh năm 1995, là người mẫu kiêm huấn luyện viên bộ môn pilates. Nhờ đó, cô có thân hình săn chắc, nóng bỏng. Cô cũng tuyên bố từ đầu chương trình rằng bản thân thích một chàng trai có thân hình và hàm răng đẹp. Ahn Yea Won được khen là người vui tính, hoạt bát nhất trong số các cô gái tham gia Single's Inferno. Tuy nhiên, cô không có nhiều thời lượng lên hình, cũng như không được nhiều chàng trai ngỏ lời yêu thích.

Kim Hyeon Joong

Người mẫu sinh năm 1994 đang là chàng trai nổi tiếng và có nhiều fan bậc nhất chương trình. Kim Hyeon Joong từng đạt giải 3 Mister International Korea 2019 và hạng 2 Mister Model Worldwide tại Ấn Độ cùng năm. Hiện tại, mỹ nam 28 tuổi đang làm huấn luyện viên thể hình. Trong show, anh luôn thể hiện rõ rằng bản thân yêu mến Song Ji A và chỉ muốn kết đôi cùng cô. Sau khi chương trình lên sóng, người hâm mộ phát hiện túi xách của Song Ji A xuất hiện trong một bức ảnh trên trang cá nhân của Kim Hyeon Joong, làm dấy lên nghi vấn hai người đã hẹn hò sau khi rời Single's Inferno.

Oh Jin Taek

Oh Jin Taek là chàng trai có ngoại hình khác biệt nhất trong số thành viên nam của show Single's Inferno. Anh theo đuổi phong cách lịch lãm, trưởng thành, khác với vẻ mỹ nam đẹp hơn hoa thường thấy của nam giới Hàn Quốc. Chàng trai sinh năm 1992 đang làm chủ một thương hiệu may mặc chuyên sản xuất veston, comple. Trước đó, anh từng làm marketing trong lĩnh vực thời trang. Khán giả cũng phát hiện ra Oh Jin Taek đã nên duyên với Kang So Yeon.

Choi Si Hun

Khi vừa xuất hiện trong Single's Inferno, Choi Si Hun đã được các cô gái khen ngợi trông giống ca sĩ thần tượng. Thực tế, Choi Si Hun đúng là ca sĩ thần tượng. Anh được đào tạo dưới trướng Polaris Entertainment và đã được công bố là thành viên của nhóm TRIPLEME từ tháng 10/2019. Ban đầu, nhóm nhạc của Choi Si Hun dự định ra mắt khán giả vào năm 2020, nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại vô thời hạn. Sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1992 chuyển sang kinh doanh và đóng phim, anh đã xuất hiện trong một số phim như I Started Following Romance (2019), Standby Curator (2019), Clumsy Love (2019), Café Kilimanjaro (2020).

Cha Seung Hyun

Cha Seung Hyun là thành viên nam thứ 6, được bổ sung trong tập 5 của Single's Inferno. Khán giả nhanh chóng nhận ra anh là nam vũ công nổi tiếng, thường xuất hiện cùng Sunmi trong các kỳ quảng bá album. Ngoài Sunmi, chàng trai sinh năm 1991 còn hợp tác với nhiều ngôi sao Kpop khác, trong đó có Bi Rain.