Dàn mỹ nam cơ bắp gốc Á trong bom tấn võ thuật

Thời trẻ, Hiroyuki Sanada mang đậm nét lãng tử của các tài tử Nhật Bản. Tại thị trường châu Á, nam diễn viên nổi tiếng nhất với vai Tasogare Seibei trong The Twilight Samurai (tựa tiếng Việt: Kiếm sĩ cơ hàn). Ngoài ra, vai diễn The Fool trong vở kịch Shakespeare King Lear mang lại cho ông sự chú ý trên sân khấu Anh. Ở tuổi 61, ông vẫn miệt mài đóng phim, sắp tới xuất hiện trong Army of the Dead của đạo diễn Zack Snyder.