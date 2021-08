Dân Mỹ lại chia rẽ vì giấy chứng nhận vaccine

Khi số ca mắc Covid-19 tăng vọt trở lại, nhiều quán ăn tại Mỹ yêu cầu khách xuất trình chứng nhận đã tiêm chủng trước khi vào dùng bữa. Nhưng không ít người phản đối quy định này.

Ngày 28/7, nhà hàng hải sản Dame (New York, Mỹ) đã thông báo trên mạng xã hội yêu cầu về vaccine với khách hàng.

"Đây là cách duy nhất chúng tôi có thể kiểm soát tình hình, chống lại dịch bệnh và bảo vệ không gian của mình", Patricia Howard, chủ nhà hàng, chia sẻ với New York Times. Cô cho biết tất cả nhân viên tại quán đều đã được tiêm phòng.

Nhiều chủ nhà hàng tự đặt ra luật đảm bảo an toàn khi thấy số ca nhiễm SARS-CoV-2 bắt đầu tăng trở lại trong thời gian gần đây.

Nhiều nhà hàng yêu cầu khách xuất trình chứng nhận vaccine trước khi vào ăn. Ảnh: New York Times.

Biện pháp cấp thiết

Ngày 27/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) thông báo rằng người đã tiêm vaccine vẫn cần đeo khẩu trang trong không gian kín. Điều này khiến nhiều nhà hàng đưa ra biện pháp quyết liệt hơn để phòng dịch.

Tại bang New York, 57% người dân đã được tiêm phòng đầy đủ. Vì vậy, các chủ quán thường yêu cầu thực khách cho xem chứng nhận vaccine trước khi vào ăn.

Ngày 29/7, Danny Meyer, giám đốc điều hành của Union Square Hospitality Group, công ty quản lý hơn 12 nhà hàng ở New York và Washington D.C (Mỹ), thông báo rằng tất cả nhân viên đều phải được tiêm chủng kể từ sau ngày 7/9.

Khách hàng cũng sẽ được yêu cầu xuất trình thẻ vaccine của CDC hoặc hộ chiếu vaccine điện tử. Khẩu trang không bắt buộc, trừ khi đó là lệnh của chính phủ.

"Tôi không muốn thấy các doanh nghiệp hoặc cả thành phố trở lại tình trạng như mùa hè năm ngoái. Giải pháp cho vấn đề này là vaccine”, anh nói.

Đáp lại lời của Meyer, Thị trưởng New York Bill de Blasio đã tweet: "Thành phố New York hoàn toàn ủng hộ động thái này. Các doanh nghiệp nên coi vaccine là bắt buộc vì sự an toàn của người lao động và thành phố".

Khách hàng được yêu cầu xuât trình thẻ hoặc hộ chiếu vaccine điện tử. Ảnh: New York Times.

Jacob Siwak, bếp trưởng kiêm chủ sở hữu nhà hàng Forsythia (New York, Mỹ), cho biết một số khách hàng yêu cầu ngồi ở khu vực ăn uống ngoài trời vì lo ngại số ca Covid-19 tăng cao.

Tối 28/7, Siwak bắt đầu yêu cầu khách đưa chứng nhận tiêm vaccine để bảo vệ đội ngũ nhân viên đã chủng ngừa của mình.

Chia rẽ

Tại nhà hàng Altro Paradiso và Estela (New York, Mỹ), Ignacio Mattos, đầu bếp kiêm chủ cơ sở, cho biết anh rất ngạc nhiên khi chính sách tiêm chủng của mình được mọi người đón nhận.

Mattos đưa ra chính sách này vào tuần đầu tiên của tháng 7 vì muốn chủ động bảo vệ nhân viên và khách hàng khỏi biến thể Delta.

"Việc yêu cầu chứng nhận vaccine có thể mang tính chia rẽ, nhưng chúng tôi cần đảm bảo an toàn cho nhân viên và doanh nghiệp. Tất cả đều đang cố gắng hết mình trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại", anh nói.

Tuy nhiên, không phải nhà hàng nào cũng được ủng hộ về chính sách này.

Ngày 26/7, nhà hàng Vegan Picnic (San Francisco, Mỹ) yêu cầu khách hàng xuất trình chứng nhận vaccine để được vào dùng bữa. Kể từ đó, Jill Ritchie, chủ nhà hàng, cho biết cô nhận được hàng trăm tin nhắn đe dọa và hàng chục đánh giá một sao mỗi ngày.

"Hãy đến nơi này để bị phân biệt đối xử", một bình luận chỉ trích nhà hàng trên Google.

“Dù bị tổn thương, tôi muốn cố gắng hết mình để bảo vệ mọi người. Tôi hiểu rằng khách có thể không đồng tình, nhưng hành động ném đá, phá hoại danh tiếng nhà hàng trên mạng quả thực rất đáng thất vọng", Ritchie nói.

Nhiều người cảm thấy bị phân biệt đối xử bởi chính sách vaccine tại các nhà hàng. Ảnh: Financial Times.

Một số nhà hàng không có lập trường dứt khoát về việc tiêm vaccine.

Joe Zwillenberg là chủ sở hữu nhà hàng Westport Flea Market Bar & Grill (thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ). Ngày 28/7, thành phố đã ban hành lại luật bắt buộc đeo khẩu trang cho các cơ sở kinh doanh trong nhà và nơi công cộng.

“Tôi không muốn trở thành kẻ ngoại lai. Tôi chỉ giỏi làm burger chứ không biết rõ về quy trình phòng chống Covid-19. Vì vậy, tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của chuyên gia", anh nói.

Khách hàng không tuân thủ

Sau một số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 giữa các nhân viên đã được tiêm chủng, Ben Bleiman, chủ quán bar Teeth and Soda Popinski's (San Francisco, Mỹ), liền ban hành hướng dẫn cho các quán bar khác trong nhóm thương mại anh đứng đầu - Liên minh Chủ quán bar tại San Francisco.

Nhóm đã kêu gọi các thành viên yêu cầu khách hàng cung cấp chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bleiman cho biết anh đã phải đóng cửa một trong các quán bar của mình vì nhân viên pha chế bị ốm và không có ai thay thế.

"Không có cách nào để đảm bảo khách hàng đã hoàn toàn miễn nhiễm với virus. Nếu có kẻ gian manh nào làm giả thẻ vaccine thì chúng tôi cũng không biết được", Bleiman nói về chính sách tại quán mình.

Không có cách nào đảm bảo miễn dịch hoàn toàn nếu khách hàng không chịu tuân thủ các quy định. Ảnh: New York Times.

Tại bang Florida, Emma Kirkpatrick đã đóng cửa nhà hàng Ossorio Bakery & Cafe của mình đến ít nhất là ngày 31/7 sau khi một nhân viên đã tiêm vaccine mắc Covid-19.

Kirkpatrick không thể yêu cầu khách hàng xuất trình chứng nhận vaccine vì luật của bang. Tuy vậy, cô yêu cầu nhân viên tiếp tục đeo khẩu trang và khuyến khích khách hàng làm vậy, dù điều đó khá khó khăn.

"Tôi không muốn cãi nhau với khách hàng về chuyện này. Việc yêu cầu họ đeo khẩu trang ở thời điểm hiện tại sẽ khó hơn nhiều so với mấy tháng trước", cô bộc bạch.

Tuy nhiên, ngay cả khi luật pháp cho phép, Kirkpatrick cho biết người dân bang Florida sẽ không dễ gì chấp nhận chính sách yêu cầu chứng nhận vaccine từ các nhà hàng.

Sự lây lan của biến thể Delta là một cú sốc đối với Kirkpatrick, nhưng cô hy vọng nó sẽ không khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng.

“Mọi người bắt đầu thấy thoải mái khi không phải đeo khẩu trang ra ngoài đường. Tôi e rằng đợt dịch lần này sẽ lấy đi sự tự do mới mẻ ấy", cô nói.