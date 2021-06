Dân mạng Trung Quốc chỉ trích Mạc Văn Úy vì một chiếc váy

Để tránh làm vấn đề trở nên căng thẳng hơn, đại diện của Mạc Văn Úy đã đăng bài xin lỗi và tuyên bố gỡ video ca nhạc khỏi các nền tảng.

Theo Independent, Mạc Văn Úy - ca sĩ nhạc pop đến từ Hong Kong, Trung Quốc - buộc phải đưa ra lời xin lỗi sau khi việc cô mặc váy Dolce & Gabbana trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn Trung Quốc.

Cụ thể trong album mới có tên The Voyage, cô xuất hiện nổi bật với chiếc váy đầy màu sắc đến từ thương hiệu Italy cho bài hát Woman For All Seasons.

Sự lựa chọn trang phục của Mạc Văn Úy bị cho là phản cảm. Ảnh: Handout.

"Xin lỗi vì sơ suất liên quan đến việc lựa chọn trang phục. Mong người hâm mộ và bạn bè của nữ nghệ sĩ tha thứ. Các nhân viên của studio đã không thể sàng lọc và xem xét các vấn đề thương hiệu. Chúng tôi cũng đã yêu cầu gỡ video xuống khỏi tất cả nền tảng", người phát ngôn của nữ ca sĩ lên tiếng.

Để tránh nảy sinh thêm vấn đề, tuyên bố ngắn này không đề cập đến tên Dolce & Gabbana. Ngoài ra, hình ảnh mặc mẫu váy gây tranh cãi cũng được thay thế bằng bộ khác.

Với hơn 15 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân, vấn đề của Mạc Văn Úy nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành. Nhiều dân mạng chỉ trích và yêu cầu Mạc Văn Úy "rời khỏi Trung Quốc" vì thiếu sự nhạy cảm.

Tuy nhiên, Hu Xijin - tổng biên tập của Global Times - đã kêu gọi mọi người kiềm chế.

"Tôi nghĩ dân mạng có quyền đưa ra ý kiến ​​của họ về bất kỳ thương hiệu nào cũng như người nổi tiếng. Nhưng tôi chân thành hy vọng tất cả tổ chức và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội hãy kiềm chế. Hãy để điều này được giải quyết giữa thương hiệu và ngôi sao", Hu bày tỏ.

Cảnh người mẫu ăn mỳ spaghetti bằng đũa với nét mặt có ý châm biếm trong quảng cáo của nhà mốt Italy vào năm 2018. Ảnh chụp màn hình.

Năm 2018, Dolce & Gabbana làm mất lòng các tín đồ thời trang Trung Quốc vì một quảng cáo cho thấy hình ảnh phụ nữ châu Á đang cố gắng ăn pizza và mỳ spaghetti bằng đũa.

Video quảng cáo đã bị khán giả ở đất nước tỷ dân chỉ trích vì mang tính "công khai xúc phạm". Vấn đề trở nên căng thẳng hơn sau khi những hình ảnh chụp màn hình từ cuộc trò chuyện riêng bị rò rỉ.

Các bức ảnh cho thấy Stefano Gabbana - người đồng sáng lập thương hiệu - đưa ra nhận xét xúc phạm về đất nước này. Sau đó, Gabbana và người đồng sáng lập thương hiệu Domenico Dolce phải đưa ra lời xin lỗi công khai.