Dân London ăn mừng chật kín các quán bar

Hội đồng Thành phố Westminster cho biết họ vẫn trong quá trình làm việc với các nhà hàng, doanh nghiệp để đảm bảo những cơ sở này hoạt động “có trách nhiệm và an toàn theo hướng dẫn”. "Chúng tôi rất vui khi người dân có thể quay trở lại các khu vui chơi trong thành phố và tận hưởng bữa ăn, thức uống ở ngoài trời một cách an toàn. Để duy trì phòng ngừa dịch bệnh, chúng tôi đã tạo thêm không gian đi bộ và rào chắn trong khu vực", người phát ngôn của hội đồng cho biết. Ảnh: The Times.