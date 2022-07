Dàn lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và phát triển TVT Land lừa đảo trăm tỷ

Cùng một lô đất, Công ty TVT Land ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất, văn bản cam kết, văn bản chuyển nhượng hợp đồng để nhận tiền của nhiều khách hàng khác nhau.

Quá trình điều tra đến nay xác định: Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Đỗ Đức Hội (27 tuổi, trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển TVT Land (gọi tắt là Công ty TVT Land), có văn phòng tại chợ Bao Bì, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Thanh và Hội đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty TVT Land, Công ty CP Tư vấn đầu tư Việt Dũng và Công ty TNHH một thành viên Thủ Đô, có hoạt động kinh doanh bất động sản các lô đất tại khu đô thị New City thuộc địa phận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Nguyễn Văn Thanh, Đỗ Đức Hội đã hứa hẹn, thỏa thuận mức lợi nhuận cao (khoảng 10%/tháng) để thu hút, lôi kéo nhiều khách hàng đầu tư mua đất bằng hình thức mua cam kết. Cùng một lô đất, Công ty TVT Land đã ký "Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất", "Văn bản cam kết", "Văn bản chuyển nhượng hợp đồng" để nhận tiền của nhiều khách hàng khác nhau, thậm chí có nhiều lô đất không thuộc sở hữu của Công ty TVT Land.

Trong năm 2021, Công ty TVT Land đã ký trên 500 lượt "Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất", "Văn bản cam kết", "Văn bản chuyển nhượng hợp đồng", với tổng số tiền đã thu trên 350 tỷ đồng của nhiều khách hàng có địa chỉ cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.

Số tiền nhận của khách hàng, Công ty TVT Land sử dụng để thanh toán chi trả tiền gốc và lợi nhuận cam kết cho những khách hàng đã ký cam kết trước hoặc giao dịch mua các lô đất khác. Đến nay, còn hàng trăm khách hàng không được giải quyết chi trả tiền gốc, lợi nhuận cam kết hoặc chuyển nhượng đất theo thỏa thuận với số tiền đã bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền lợi cho những khách hàng đã ký hợp đồng, cam kết, nộp tiền cho Công ty TVT Land, cơ quan chức năng đề nghị những khách hàng đã mua bán, cam kết, nhận chuyển nhượng lô đất tại khu đô thị New City liên quan Công ty TVT Land, Công ty CP tư vấn đầu tư Việt Dũng, Công ty TNHH một thành viên Thủ Đô, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 45, Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, số điện thoại: 069.284.9297 hoặc liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Thọ - điều tra viên thụ lý vụ án, SĐT: 096.335.6111 để giải quyết.