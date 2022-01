Dân khu Tây khổ vì bụi: Thầu công trình hứa khắc phục

Sau khi nhận phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, ồn ào, công trình kém an toàn, đơn vị thi công tháo dỡ cạnh khu Villas Riviera trao đổi với cư dân và tìm cách khắc phục.

Chiều 5/1, đại diện các hộ dân tại khu Villas Riviera (60 Giang Văn Minh, phường An Phú) đã có buổi làm việc cùng với đơn vị tháo dỡ công trình 41-49 An Phú (TNHH Thương mại Bình Hưng Phát) về vấn đề ô nhiễm môi trường và tiếng ồn do quá trình thi công gây ảnh hưởng đến người dân.

Đây là buổi làm việc thứ 2 giữa các bên liên quan, có sự tham gia của đại diện chính quyền phường An Phú, phía cư dân khu Villas Riviera và đơn vị tháo dỡ.

Hai lần làm việc với các bên liên quan, chính quyền địa phương và thanh tra xây dựng đều yêu cầu sự có mặt của chủ đầu tư công trình, tuy nhiên, đơn vị này không có bất kỳ đại diện nào tham dự.

Trong buổi làm việc đầu tiên diễn ra vào tuần trước, công an khu vực yêu cầu phía đơn vị thi công phải dừng toàn bộ hoạt động cho đến ngày 5/1 để chính quyền địa phương kiểm tra tính pháp lý cũng như độ an toàn của công trình.

Sau quãng thời gian trên, công trình tiếp tục hoạt động.

Việc thi công tháo dỡ không có biện pháp che chắn đã làm bụi cuốn mù mịt, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều căn hộ tại khu Villas Riviera. Ảnh: T.V.

Trả lời Zing, đại diện Ban quản lý khu Villas Riviera cho biết từ hai hôm nay đơn vị thi công đã thay đổi phương thức tháo dỡ, không tiếp tục sử dụng các máy móc phá dỡ hạng nặng như cần cẩu hay máy xúc, tuy nhiên các cư dân vẫn phản ánh về tình trạng ồn và bụi.

Chị M.A. (chủ hộ tại khu Villas Riviera) chia sẻ: "Công trình dừng được vài ngày thì lại hoạt động tiếp, tiếng ồn và bụi bặm vẫn tái diễn khiến cuộc sống của mọi người bị ảnh hưởng rất nặng".

Người phụ nữ này nói thêm những ngày thanh tra xây dựng yêu cầu dự án dừng hoàn toàn nhưng đơn vị thi công vẫn không niêm phong máy móc và dừng, mà vẫn tiếp tục đập phá, dù có giảm nhẹ ít bụi bặm hơn.

Là người thuê và ở căn hộ ngay sát cạnh công trình, anh J.P. cho biết thường rơi vào tình trạng khó thở vì bụi dày đặc. Hiệu suất công việc của anh cũng giảm đáng kể khi bị tiếng ồn làm phiền.

Trước đó, một khách thuê căn hộ tại đây theo hợp đồng 5 năm với giá 3000- 5000 USD /tháng nhưng chỉ mới dọn vào không bao lâu đã phải trả nhà vì quá ồn ào và bụi bặm.

Mái kính và bàn đặt trong sân vườn bị bể vì gạch đá từ phía công trình rơi xuống. Ảnh: T.V.

Bên cạnh đó, vì muốn đảm bảo sự an toàn cho cư dân khi công trình thực hiện phá dỡ, nhiều cư dân khu Villas Riviera đề nghị đơn vị che chắn bằng lô cốt nhưng chủ thầu lại không đồng ý. Ngoài ra, một số căn hộ bị hư hại vật chất có yêu cầu bồi thường nhưng thầu thi công không có hồi đáp.

Sau hơn 3 giờ trao đổi, các bên liên quan đã cùng đi đến thống nhất chung về phương án xử lý.

Đại diện chính quyền phường An Phú cho hay hiện công trình thi công sẽ tạm dừng cho đến khi phía đơn vị tháo dỡ công trình đưa ra phương án thi công an toàn, hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường sống và đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại đây.

Phương án sẽ được phía cư dân cùng thảo luận, phường nghiệm thu và đưa ra quyết định công trình có được phép tiếp tục thi công.

Về phương án này, chị P.N. (cư dân khu Villas Riviera) bày tỏ trong thời gian thi công, khả năng việc công trình gây ảnh hưởng đến sinh hoạt là sẽ không tránh khỏi. Người phụ nữ này dự tính cùng chồng tìm một khu nhà thuê ở tạm trong lúc công trình tháo dỡ.

"Việc thi công gây những ảnh hưởng xấu thế này thì rất khó cho tôi vì tôi đang mang thai, nhà hàng xóm thậm chí còn có người lớn tuổi. Cư dân cần được đảm bảo việc tháo dỡ sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Chưa kể, chúng tôi cũng muốn bên thi công đảm bảo dọn sạch bụi bẩn sau khi hoàn tất", chị P.N. nói.

Hồi đáp về những phản ánh của cư dân, đại diện Công ty Bình Hưng Phát cho biết các bên đã thống nhất về việc bồi thường, đồng thời đưa ra một phương pháp thi công mới để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

"Chúng tôi sẽ làm bản cam kết, trong quá trình thi công nếu gây thiệt hại đến tài sản của người dân thì sẽ bồi thường. Còn những hư hại tài sản của người dân thời gian gần đây thì đã thống nhất bồi thường", đại diện công ty Bình Hưng Phát cho biết.

Người này từ chối tiết lộ phương pháp thi công mới và cho biết công trình tháo dỡ sẽ hoàn thành trong 10-15 ngày.

Công trình đang thực hiện tháo dỡ nằm tại địa chỉ 41-49 An Phú (phường An Phú, TP Thủ Đức). Khu vực này trước đây gồm 5 biệt thự nhưng đang được công ty TNHH Thương mại Bình Hưng Phát chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho công trình xây dựng tiếp theo. Sau khi giải phóng mặt bằng, nơi đây dự kiến triển khai dự án Căn hộ xanh Phú An Thịnh của chủ đầu tư Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Phú An Thịnh.