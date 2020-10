Dàn huấn luyện viên 'xù xì' của King of Rap

Không có sức nóng như các huấn luyện viên ở chương trình đối thủ nhưng LK, Lil Shady, BigDaddy hay Đạt Maniac tạo nhiều dấu ấn khác biệt trong nghề.

King of Rap lên sóng cùng thời điểm với Rap Việt nhưng hiệu ứng khá thua kém. Một trong những lý do khiến King of Rap lép vế được khán giả nhắc tới nhiều nhất chính là dàn huấn luyện viên (HLV).

Ngoài BigDaddy, 3 gương mặt còn lại trên ghế nóng King of Rap là LK, Lil Shady, Đạt Maniac gần như vắng bóng trên truyền thông nhiều năm qua. Không được nhắc đến với sự đào hoa, sát gái hay hàng hiệu hào nhoáng đắt đỏ, nhưng dàn HLV của King of Rap đều có "máu mặt" trong giới rap.

LK - rapper với bề dày hơn 20 năm làm nghề

LK (Lil Knight) là một trong những rapper thế hệ đầu của underground Việt. Huấn luyện viên được xem là đàn anh của hầu hết rapper hiện tại và cũng nhiều lần được đàn em nhắc đến như một tấm gương đáng học hỏi.

Sơn Tùng từng cho biết LK là tượng đài từ khi anh học lớp 8. "Một bài hát mà tôi yêu thích và chịu ảnh hưởng đến bây giờ là Một cái tên", Sơn Tùng tiết lộ khi mời LK tham gia liveshow MTP Ambition - Chuyến bay đầu tiên năm 2015.

LK tiếp xúc với rap vào đầu thập niên 2000. Năm 2001, anh cùng Fantasy xy thành lập nhóm nhạc VietSpiritz. Với vai trò tiên phong, rapper cho biết anh gặp nhiều khó khăn trong việc tồn tại, kiếm sống bằng rap.

Họ vừa tìm tòi, học hỏi vừa sản xuất âm nhạc. LK tâm sự rap ở Việt Nam không có trường lớp đào tạo. Mọi thứ rapper có từ những ngày đầu chỉ là niềm đam mê và quyết tâm đưa rap tới gần khán giả.

LK thuộc thế hệ đầu tiên của rap Việt. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bằng quyết tâm đó, nhóm hoàn thành ca khúc đầu tiên là Since you lelf me vào cuối năm 2001. Tên tuổi của VietSpiritz nói chung và LK nói riêng dần phổ biến hơn sau quãng thời gian họ kiên trì làm nghề với nhiều ca khúc được yêu thích như Anh sẽ cố quên, Come back to me, Heaven Dream… Đặc biệt Chung lối ra mắt năm 2003 là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất thời điểm đó.

LK có thế mạnh sáng tác, hát, ca từ thẳng thắn, gai góc. Do đó, khi tách ra solo hay kết hợp với ca sĩ mainstream như Đăng Khôi, Ưng Đại Vệ… anh cũng có nhiều sản phẩm thành công. Cơn mưa qua (2008), Imma Heartbreaker thể hiện cùng Emily, JustaTee (năm 2010) hay Ngọn nến trước gió (2012) do LK sản xuất, Emily hát chính... là những ca khúc gắn liền thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Lil Shady - hoàng tử rap Việt

Từ sự mở đường của LK, giới underground ngày càng xuất hiện thêm nhiều rapper tài năng, có ảnh hưởng tới đời sống tinh thần của khán giả. Lil Shady là một trong số đó. Bộ đôi Lil Shady và Kyo thậm chí là hiện tượng âm nhạc, tạo nhiều trào lưu cho giới trẻ về kiểu tóc, trang phục vào cuối thập niên 2000.

Lil Shady không mạnh về kỹ thuật nhưng anh có flow dễ nghe, ca từ đơn giản, mộc mạc dễ đi vào lòng người. Đặc biệt với ngoại hình điển trai, Lil Shady nhanh chóng nổi tiếng. Người hâm mộ của anh không chỉ trong giới underground mà cả khán giả nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Lil Shady nổi tiếng cuối thập niên 2000 và được mệnh danh hoàng tử rap Việt. Ảnh: BTC.

Lil Shady là thành viên thế hệ đầu của nhóm rapper GVR. Từ năm 2007, Lil Shady tách nhóm GVR và kết hợp Kyo ra mắt nhiều sản phẩm như Ngày mai, Buông tay, Tự hoàn thiện, Color of life, Mama my angel… Đây đều là những ca khúc thịnh hành thời gian đó, có lượt nghe, chia sẻ lớn trên Internet. Thậm chí, Mama my angle đến giờ vẫn được khán giả nhắc tới như một trong những bản rap về mẹ hay nhất.

Những năm đầu thập niên 2010, Lil Shady chững lại trong âm nhạc để tập trung cho công việc của gia đình. Từ năm 2013, rapper trở lại và phát hành sản phẩm đều đặn hơn. Tuy nhiên, danh tiếng của anh không được như xưa.

BigDaddy - chủ nhân MV hàng trăm triệu lượt xem

Trong số 4 huấn luyện viên của King of Rap, BigDaddy là gương mặt quen thuộc nhất với khán giả. Trong 13 năm hoạt động, BigDaddy tham gia nhiều nhóm rap, đơn cử như GVR cùng Andree, DSK, Rhymastic... hay LadyKillah gồm nhiều gương mặt nổi tiếng như LK, JustaTee, Emily, Yanbi, Mr.T, Bueno, Mr.A...

Âm nhạc của BigDaddy có màu sắc đa dạng, vì vậy dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Anh cũng là một trong số ít rapper kết hợp thành công với ca sĩ nổi tiếng Vpop. BigDaddy cũng xuất hiện thường xuyên trên truyền thông, mạng xã hội có lượt tương tác khá lớn.

BigDaddy có nhiều MV đạt lượt xem lớn. Ảnh: BTC.

Trong gia tài âm nhạc đồ sộ, BigDaddy có nhiều hit, phổ biến với không chỉ giới underground mà cả khán giả đại chúng. Trong số đó, Tình yêu màu nắng, Nóng hay Mượn rượu tỏ tình là những sản phẩm có sức lan tỏa lớn nhất. Năm 2013, Tình yêu màu nắng do Đoàn Thùy Trang thể hiện, BigDaddy đảm nhận phần rap trở thành bản hit, gây sốt với khán giả.

Ban đầu, ê-kíp sản xuất Tình yêu màu nắng dự định mời rapper nổi tiếng thời điểm đó tham gia. Tuy nhiên, họ không đủ kinh phí và Đoàn Thùy Trang khi đó cũng chưa nổi tiếng. Cuối cùng, cơ duyên đến với BigDaddy và lựa chọn này giúp bài hát trở nên nổi tiếng hơn. Phần thể hiện của BigDaddy góp phần khiến Tình yêu màu nắng bắt tai, hấp dẫn hơn.

Đầu năm 2019, BigDaddy một lần nữa có sản phẩm là hiện tượng trên mạng xã hội. MV Mượn rượu tỏ tình với giai điệu dễ nghe, dễ thuộc, ca từ đáng yêu lại phát hành ngay sau khi BigDaddy công khai mối quan hệ với Emily được công chúng đón nhận. Đến nay, MV nhận gần 151 triệu lượt xem.

Đạt Maniac - “ma tốc độ” của rap Việt

Đạt Maniac có lẽ là huấn luyện viên “đúng chất” underground nhất. Anh gần như không xuất hiện trên truyền thông mà chỉ tập trung làm nhạc. Do đó, dù hoạt động từ những năm 2007-2008 nhưng Đạt Maniac được biết tới nhiều hơn trong cộng đồng underground. Với khán giả đại chúng, Đạt Maniac là gương mặt khá xa lạ.

Đạt Maniac khác biệt với khả năng rap nhanh. Ảnh: BTC.

Đạt Maniac được mệnh danh "ma tốc độ" của rap Việt với kỷ lục rap 176 từ trong 20 giây. Tài năng này được huấn luyện viên sinh năm 1992 thể hiện rõ qua Côn đồ trên con đò.

Thời gian qua, hàng loạt video về khả năng rap nhanh của Đạt Maniac được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Các sản phẩm của Đạt Maniac thường là rap life với ca từ chân thật, rất đời… Bởi vậy, anh luôn có lượng fan trung thành với hàng triệu lượt xem mỗi MV.

Năm 2018 được đánh giá là quãng thời gian thành công với Đạt Maniac cũng như rap Việt. Huấn luyện viên 28 tuổi đại diện Việt Nam tham gia chương trình YO! MTV Rap của MTV Asia. Tại đây, anh tiếp tục được đồng nghiệp nước ngoài khen ngợi với khả năng rap nhanh thuộc hàng hiếm.