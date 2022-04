Dàn Hoa hậu Hoàn vũ hội ngộ ở Philippines

Bài học cho Sơn Tùng M-TP

0 8

Sơn Tùng xin lỗi khi MV "There’s No One At All" bị chỉ trích dữ dội. Đây là lần đầu nam ca sĩ lên tiếng sau rất nhiều tranh cãi đã nổ ra kể từ khi mới vào nghề.