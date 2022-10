Dàn hoa hậu dự lễ rước dâu của Phương Nga

Phương Nga và Bình An kết hôn sau 4 năm gắn bó. Cặp uyên ương được khen xứng đôi. Phương Nga chia sẻ Bình An là mối tình đầu của cô. Đối với á hậu, Bình An vừa là người yêu, vừa là bạn đồng hành trong cuộc sống và công việc.