Dân Hàn phải đăng ký mới được tắm biển vì Covid-19

Đăng ký online, đeo miếng dán đo thân nhiệt, kiểm tra tình trạng du khách... là loạt biện pháp phòng Covid-19 mà người dân xứ kim chi phải thực hiện khi tới bãi biển mùa hè này.

Ngày 2/6, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng cường biện pháp phòng, chống Covid-19 tại các bãi biển.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lượng du khách đổ về các bãi tắm dự kiến gia tăng khi mùa hè cận kề, theo Korea Joongang Daily.

Năm 2020, số khách du lịch địa phương đi tắm biển chỉ dừng lại ở mức 26,8 triệu, giảm 60% so với năm 2019.

Nhờ chiến dịch tiêm chủng vaccine được triển khai nhanh chóng, các nhà chức trách dự kiến lượng người tới bãi biển du lịch năm nay sẽ tăng mạnh.

Để đáp ứng lượng du khách lớn vào dịp hè, các bãi biển tại Hàn Quốc sẽ siết chặt quy định phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: Yonhap.

Nhằm phòng dịch Covid-19, du khách phải gọi điện tới số điện thoại được chỉ định tại mỗi bãi biển để đăng ký trước khi tới. Ngoài ra, họ được phát một miếng dán có khả năng đổi màu khi thân nhiệt trên 37,5 độ C, đeo lên tay hay cổ tay để kiểm tra nhiệt độ.

Nếu miếng dán đổi màu, du khách phải báo cáo với văn phòng quản lý để được kiểm tra sức khỏe.

Ở các bãi biển nhỏ, nhân viên sẽ đeo băng cổ tay cho người dân tới tắm biển sau khi đo thân nhiệt. Du khách có thể dùng vật này để sử dụng các tiện nghi trong khu vực bãi tắm như nhà hàng, phòng tắm, thuê phụ kiện...

Trước đây, du khách phải cung cấp tên, số điện thoại vào tờ khai thủ công hoặc đăng ký qua mã QR trước khi vào bãi biển. Song, quy trình này dấy lên lo ngại về vấn đề rò rỉ thông tin cá nhân, lây nhiễm virus khi tụ tập thành nhóm để khai báo.

Doanh số bán các sản phẩm mùa hè như quần áo, đồ bơi, phụ kiện đi biển tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Deccan Herald.

Từ tháng 7, người dân xứ kim chi có thể kiểm tra tình trạng du khách tới bãi biển qua mạng. Hiện chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng hình thức này cho tất cả 277 bãi biển, thay vì 50 điểm như năm 2020.

"Chúng tôi sẽ tăng cường biện pháp chống dịch ở các bãi biển để người dân có thể thoải mái nghỉ ngơi, tận hưởng không khí mùa hè một cách an toàn. Dù vậy, du khách vẫn phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội và chấp hành quy định", Song Sang-geun, quan chức thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, nói.

Nhờ vậy, người dân xứ kim chi đang háo hức mua sắm, đổ xô đăng ký để có cơ hội nghỉ ngơi tại bãi biển.

Theo trang thương mại điện tử Lotte On, doanh số kinh doanh quần áo mùa hè vào tháng 5 đã tăng gấp 7 lần so với năm 2020. Đồ bơi và phụ kiện đi biển cũng tăng 163,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Năm ngoái, tôi không mua một bộ quần áo hè nào. Năm nay, có vẻ các hoạt động ngoài trời sẽ sớm trở lại nên tôi quyết định mua sắm nhiều hơn", một cư dân Seoul 39 tuổi vừa nói, vừa khoe giỏ hàng trực tuyến mới mua.

Kwon Oh-yeol, trưởng bộ phận bán hàng Lotte On, cho biết: "Các sản phẩm quần áo hè, mỹ phẩm, dụng cụ cắm trại đang bán rất chạy. Con số này dự kiến sẽ tăng hơn nữa khi vaccine Covid-19 phổ biến hơn".