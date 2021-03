Dàn fashionista luôn có gì trong tủ đồ?

Guốc mules được lòng các tín đồ thời trang vì độ tiện lợi cùng vẻ thời thượng nó đem lại. Kiểu giày này mang đến sự sang trọng, có thể phối với đa số váy áo và diện được trong nhiều dịp. Các thương hiệu thời trang như Valentino, By Far, Aeyde... cho ra mắt nhiều kiểu giày mules cao gót với màu sắc, kiểu dáng đa dạng. Ảnh: @nycbambi, I Saw It First.