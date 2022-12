Dẫn độ nghi phạm giết, giấu xác 2 đứa trẻ trong vali tới New Zealand

Một phụ nữ 42 tuổi bị dẫn độ từ Hàn Quốc về New Zealand, 2 tháng sau khi người này bị bắt giữ vì liên quan đến vụ sát hại và cất giấu thi thể của 2 đứa trẻ trong 2 chiếc vali.

Người phụ nữ bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vào tháng 9 theo yêu cầu từ New Zealand. Ảnh: AP.

Cảnh sát New Zealand cho biết người phụ nữ đã về đến sân bay Auckland hôm 29/11 sau khi lực lượng này cử 3 sĩ quan đến Hàn Quốc để dẫn giải nghi phạm về nước, AP đưa tin. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, bên cạnh việc trao trả nghi phạm, cơ quan này cũng cung cấp một số bằng chứng quan trọng cho phía New Zealand.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ sẽ bị tạm giữ trong một ngày trước khi xuất hiện trước tòa án quận Manukau, nơi nghi phạm phải đối mặt với 2 cáo buộc giết người.

Trước đó, vào tháng 8, một gia đình tại thành phố Auckland, sau khi tham gia buổi đấu giá bán đồ cũ trên Internet, đã bàng hoàng khi phát hiện thi thể của 2 đứa trẻ được để trong 2 chiếc vali mà gia đình này mua lại.

Theo AP, tại thời điểm qua đời, 2 đứa trẻ ở độ tuổi từ 5 đến 10. Những chiếc vali sau đó đã được cất giữ tại một nhà kho tại thành phố Auckland trong ít nhất 3-4 năm.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sau khi nhận được đơn truy nã từ phía New Zealand, lực lượng này đã bắt giữ nghi phạm tại một thành phố cảng ở miền Nam vào tháng 9. Người phụ nữ trên sinh ra tại Hàn Quốc nhưng chuyển đến sống tại New Zealand, nơi nghi phạm đã lấy quốc tịch. Theo hồ sơ nhập cảnh, nghi phạm sau khi sống tại New Zealand đã trở lại Hàn Quốc vào năm 2018.

Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Han Dong-hoon vào đầu tháng 11 ra lệnh dẫn độ nghi phạm về New Zealand theo yêu cầu của chính phủ nước này.

Vụ án thi thể 2 đứa trẻ được tìm thấy trong những chiếc vali ở thành phố Auckland vào tháng 8 đã thu hút sự chú ý của người dân New Zealand. Ảnh: Reuters.

Dựa trên việc địa chỉ của nghi phạm tại New Zealand được sử dụng để thuê một gian chứa hàng hóa tại nhà kho nơi 2 thi thể được phát hiện, cảnh sát Hàn Quốc nghi ngờ người này có thể là mẹ của 2 nạn nhân. Chuyên gia khám nghiệm pháp y New Zealand đã ra lệnh tạm thời bảo mật danh tính của 2 nạn nhân.

"Với việc nghi phạm được dẫn độ về New Zealand, chúng tôi hy vọng sự thật sẽ được làm sáng tỏ thông qua quá trình xét xử nghiêm khắc và công bằng của hệ thống tư pháp New Zealand", Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết.