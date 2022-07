Dàn diễn viên trong siêu phẩm báo thù của Song Hye Kyo

Ngoài phần kịch bản của biên kịch Kim Eun Sook, “The Glory” còn thu hút khán giả nhờ dàn diễn viên chất lượng. Trong đó, Song Hye Kyo và Lee Do Hyun đảm nhận vai chính.

Ngày 22/7, nhà sản xuất công bố dàn diễn viên The Glory - bộ phim truyền hình mới của nhà biên kịch nổi tiếng Hàn Quốc Kim Eun Sook. Với bộ đôi chính được xác nhận là Song Hye Kyo và Lee Do Hyun, The Glory còn khiến khán giả mong đợi với sự góp mặt của những cái tên được đánh giá cao về thực lực diễn xuất gồm Lim Ji Yeon, Park Sung Hoon, Yeom Hye Ran và Jung Sung Il.

Phim dàn cast chất lượng với vai chính do Song Hye Kyo và Lee Do Hyun đảm nhận. Ảnh: Alkpop.

Tương tự nội dung bộ phim truyền hình mới đây của Seo Ye Ji – Eve, The Glory cũng xoay quanh câu chuyện về nhân vật nữ chính – người trưởng thành từ sự hận thù trong quá khứ. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn giữa hai tác phẩm là bối cảnh diễn ra câu chuyện. Trong khi, Eve xây dựng xung đột diễn ra ở các công ty và gia đình quan chức giàu có hàng đầu ở Hàn Quốc, The Glory lại thực tế hơn khi lựa chọn cuộc sống học đường nhằm phản ảnh hiện thực bạo lực nhức nhối trong xã hội.

Song Hye Kyo – Moon Dong Eun

Tái hợp với biên kịch Kim Eun Sook, nữ diễn viên Song Hye Kyo - người nổi tiếng với lối diễn xuất tinh tế và có chiều sâu trong các bộ phim tình cảm lãng mạn như Now, We Are Breaking Up, Encounter, Descendants Of The Sun, That Winter, The Wind Blows… có màn “lột xác” hình tượng qua vai chính Moon Dong Eun.

Nhân vật của Song Hye Kyo là phụ nữ bị bạo hành từ thời còn đi học. Mang theo quá khứ đau thương cùng nỗi oán hận lớn dần theo thời gian, Moon Dong Eun quyết tâm trả thù những kẻ đã làm hại cuộc đời mình.

Mối hận thù khắc sâu trong tâm trí khiến cô thề không chỉ có hung thủ mà những người ngoài cuộc có liên quan đến họ cũng phải trả giá.

Song Hye Kyo nổi tiếng từ những bộ phim tình cảm, lãng mạn. Ảnh: tvN.

Nhiều năm sau, nữ sinh Dong Eun năm nào nay đã trở thành giáo viên. Còn kẻ hủy hoại cuộc đời cô vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí kết hôn, sinh con và tận hưởng cuộc sống viên mãn. Thế nhưng, trùng hợp thay, con của kẻ thù lại chính là học sinh của lớp mà Dong Eun chủ nhiệm. Tận dụng cơ hội này, cô bắt đầu lên kế hoạch xâm nhập vào gia đình hung thủ để trả thù.

Song Hye Kyo lần đầu thử sức với vai người phụ nữ đầy mưu mô và hận thù. Theo NME, sự trở lại của Song Hye Kyo với bước chuyển mình trong hình tượng nhân vật được kỳ vọng vực dậy sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao cho nữ diễn viên sau loạt vai diễn mờ nhạt gần đây.

Lee Do Hyun - Joo Yeo Jung

Lee Do Hyun đảm nhận vai “người đồng hành” cùng Moon Dong Eun trong hành trình trả thù của cô. Nhân vật của sao nam 9X là Joo Yeo Jung - cậu ấm con nhà giàu, lớn lên với sự bao bọc của bố mẹ.

Bởi vậy, anh luôn khao khát được sống tự do. Mang vỏ bọc bên ngoài là người vô tư, vui vẻ song thực chất Joo Yeo Jung đang che giấu một bí mật phức tạp. Vai diễn của Lee Do Hyun đòi hỏi khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng khi thể hiện những khía cạnh đối lập trong cùng một nhân vật.

Theo đuổi diễn xuất khá muộn so với đồng nghiệp cùng tuổi, Lee Do Hyun đã có bước chuyển mình ấn tượng qua từng vai diễn. Từ những vai ít đất diễn, ngôi sao sinh năm 1995 bỗng vụt sáng thành sao nhờ vai phụ trong Hotel Del Luna. Thành công vang dội của tác phẩm giúp Do Hyun vươn lên hàng nam chính với tác phẩm đầu tay 18 Again.

Lee Do Hyun khẳng định thực lực qua từng vai diễn. Ảnh: Soompi.

Vai chính đầu tay trong 18 Again đem lại cho anh giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc Hạng mục Truyền hình tại lễ trao giải Baeksang 2020.

Theo Soompi, sự trưởng thành của sao nam 9X được chứng tỏ qua thành công của từng vai diễn trong Melancholia, Youth Of May, Sweet Home… Với thực lực được kiểm chứng, Lee Do Hyun được kỳ vọng tạo hiệu ứng bùng nổ khi kết hợp cùng đàn chị dày dặn kinh nghiệm như Song Hye Kyo.

Lim Ji Yeon - Park Yeon Jin

Nữ diễn viên sinh năm 1990 được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng cảnh nóng”, sẽ tái xuất khán giả với vai Park Yeon Jin – người từng tra tấn Moon Dong Eun trong quá khứ. Từng phạm tội bạo hành Dong Eun nhưng Park Yeon Jin lại thuận lợi trở thành phu nhân giám đốc giàu có.

Thế nhưng, quá khứ đầy tội lỗi của Park Yeon Jin dần bị vạch trần khi Moon Dong Eun trở lại quyết tâm trả thù. Điều này khiến Park Yeon Jin phải tiếp tục chiến đấu để bảo vệ gia đình và chính bản thân.

"Nữ hoàng cảnh nóng" không ngại thử sức với đa dạng thể loại nhân vật. Ảnh: Naver.

Trước đó, Lim Ji Yeon đã có màn thể hiện diễn xuất ấn tượng với Bi Rain trong Welcome 2 Life.

Vai diễn giúp người đẹp 9X mang về danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại ​​MBC Drama Awards 2019. Với vai trò là đối thủ của nữ chính, Lim Ji Yeon cũng cho thấy sự thay đổi lớn trong hình tượng nhân vật so với các tác phẩm trước đây.

Park Sung Hoon - Jeon Jae Joon

Nam diễn viên Park Sung Hoon vào vai Jeon Jae Joon. Cũng giống Park Yeon Jin, Jae Joon là một trong những kẻ thù của Moon Dong Eun khi từng tiếp tay cho hành vi bạo lực do Park Yeon Jin khởi xướng ngay trong trường học.

Xuất thân thuộc tầng lớp thượng lưu, luôn cho rằng sự giàu có của gia đình có thể bảo vệ cho mọi lỗi lầm, Jeon Jae Joon trở nên ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mà không cần quan tâm đến những người xung quanh.

Park Sung Hoon có sự nghiệp khá trắc trở. Ảnh: tvN.

Nam diễn viên sinh năm 1985 là gương mặt còn khá xa lạ với khán giả truyền hình song lại nổi tiếng ở những sân khấu kịch. Hoạt động diễn xuất từ năm 2008 nhưng phải đến 10 năm sau, anh mới được khán giả chú ý qua vai phụ trong My Only One. Năm 2020 đánh dấu thành công đầu tiên của tài tử 8X với vai chính trong Memorials cùng Nana.

2021 có lẽ đã trở thành một năm khởi sắc với nam diễn viên khi đảm nhận vai chính trong Joseon Exorcist - bộ phim truyền hình cổ trang siêu nhiên với sự góp mặt của Jang Dong Yoon và Kam Woo Sung. Thế nhưng, may mắn chưa mỉm cười với Park Sung Hoon khi tác phẩm vừa lên sóng hai tập đầu tiên đã phải ngừng chiếu vì nội dung xuyên tạc lịch sử gây tranh cãi dữ dội.

Yeom Hye Ran - Kang Hyun Nam, Jung Sung Il - Ha Do Young

Với sự thể hiện ấn tượng trong các tác phẩm như The Uncanny Counter, When the Camellia Blooms… nữ diễn viên kỳ cựu Yeom Hye Ran được tin tưởng vào vai Kang Hyun Nam - một nạn nhân của bạo lực gia đình. Để giải thoát bản thân cũng như bảo vệ cho sự an toàn của đứa con, cô đã tiếp cận và cầu cứu Moon Dong Eun. Sau đó, hai người đã cùng nhau từng bước thực hiện kế hoạch trả thù.

Trong khi đó, Jung Sung Il đảm nhận vai Ha Do Young - chồng Park Yeon Jin. Là một giám đốc điều hành cũng là “bạn đời” của kẻ đã hủy hoại cuộc đời Moon Dong Eun, anh phải đối mặt với mối nguy hiểm đang đe dọa hạnh phúc gia đình. Bi kịch xảy ra khi chính anh cũng bị cuốn vào cuộc trả thù đã được lên kế hoạch của Dong Eun.

Yeom Hye Ran và Jung Sung Il đều có bề dày kinh nghiệm diễn xuất. Ảnh: tvN.

Trước khi tham gia The Glory, nam diễn viên sinh năm1980 có một số tác phẩm như A Frozen Flower, Different Dreams... Bắt đầu diễn xuất vào năm 2002 song đến nay, Jung Sung II vẫn chưa được khán giả biết đến rộng rãi.

The Glory được kỳ vọng đưa tên tuổi dàn cast đến gần hơn với khán giả.