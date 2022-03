Dàn diễn viên trên thảm đỏ công chiếu 'Fantastic Beasts 3'

Đạo diễn David Yates đứng sau những phân cảnh hứa hẹn đặc sắc của Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Mốc thời gian trong phim diễn ra vài năm sau loạt biến cố ở Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018). Trong phim, Newt Scamander và đồng đội sẽ dấn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm nhằm ngăn chặn phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald và đội quân của gã tiếp tục bành trướng.