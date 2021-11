Dàn diễn viên trẻ đánh bại Song Hye Kyo

"The Red Sleeve" đã vượt qua "Now, We Are Breaking Up" để vươn lên dẫn đầu khung giờ về rating. Phim do Lee Jun Ho và Lee Se Young đảm nhận vai chính.

Sau hơn hai tuần lên sóng, bộ phim The Red Sleeve do Lee Jun Ho và Lee Se Young đảm nhận vai chính lập kỷ lục mới về rating (tỷ suất người xem). Theo thống kê của Nielsen Korea, tập phim lên sóng tối 26/11 đạt rating là 8,8%. Đây là thành tích cao nhất của The Red Sleeve kể từ khi lên sóng, đồng thời giúp phim vượt qua Now, We Are Breaking Up của Song Hye Kyo, Jang Ki Yong.

Thu hút người xem với kịch bản hấp dẫn

Bộ phim của Lee Jun Ho đứng đầu về rating so với các dự án phát sóng cùng khung giờ. Trong khi đó, Now, We Are Breaking Up từ vị trí quán quân đã tụt xuống thứ hai với rating 7%. Bộ phim khác phát sóng cùng khung giờ là Happiness đạt rating 3,5%. Bởi phim chiếu trên đài cáp tvN nên thành tích của Happiness được đánh giá cao. Bộ phim với sự diễn xuất của Han Hyo Joo, Park Hyun Sik luôn giữ rating khả quan và tăng dần qua từng tập.

Trong khi đối thủ bứt phá về lượng người xem, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo giậm chân tại chỗ. Con số 7% không quá thấp nhưng chưa đạt được kỳ vọng của người xem. Đặc biệt, Song Hye Kyo là ngôi sao hạng A, trong khi hai diễn viên của The Red Sleeve chưa có nhiều thành tích ở mảng phim ảnh. Họ vẫn là những gương mặt mới, thậm chí, Lee Jun Ho xuất thân là ca sĩ thần tượng, trong nhóm nhạc 2PM.

Ratings của The Red Sleeve vượt Now, We Are Breaking Up. Ảnh: MBC.

Xét về danh tiếng, uy tín của dàn diễn viên, hầu hết khán giả ban đầu dự đoán Now, We Are Breaking Up hoàn toàn áp đảo các đối thủ về rating, hiệu ứng truyền thông. Điều đó đúng với những tập phim đầu tiên. Mở màn với rating 6,4% sau đó vươn lên 8% ở tập tiếp theo, Now, We Are Breaking Up luôn dẫn đầu trong các dự án phát sóng cùng khung giờ trước khi bị The Red Sleeve vượt mặt. So với tập 4 lên sóng ngày 20/11, tập 5 (ngày 26/11) đã giảm 0,9% tỷ suất người xem.

Trong khi đó, rating của The Red Sleeve tăng mạnh qua từng tập. Đến tập 5 lên sóng tối 26/11, phim chứng kiến bước nhảy vọt về rating, từ 7,5% (tập 4) lên 8,8%.

Sự chênh lệch tỷ suất người xem giữa hai phim là kết quả dễ đoán khi kịch bản Now, We Are Breaking Up khá đơn giản, quen thuộc trong khi The Red Sleeve ngày càng hấp dẫn. Diễn xuất của Song Hye Kyo trong Now, We Are Breaking Up cũng gây thất vọng. Khán giả không hài lòng trước biểu cảm đơn điệu, nghèo nàn và không mấy thay đổi so với những dự án trước của nữ diễn viên.

The Red Sleeve là câu chuyện kể về thế tử Yi San (Lee Jun Ho) luôn phấn đấu để trở thành vị vua tốt bụng, nhân từ và cô cung nữ muốn sống cuộc đời do chính mình lựa chọn Seong Deok Im (Lee Se Young). Mối quan hệ của chàng thế tử và cung nữ bắt đầu bằng tình tiết hài hước nhưng đan xen đó là những tranh đoạt, bí ẩn nơi cung cấm. Tình tiết phim vừa tạo khoảnh khắc thư giãn, vui vẻ vừa kịch tính cho người xem. Đó là lý do The Red Sleeve ngày càng được khán giả yêu thích.

Dự án mới của Song Hye Kyo gây thất vọng. Ảnh: SBS.

Sự tỏa sáng của những gương mặt mới

Lee Jun Ho đã diễn xuất trong một số dự án phim nhưng bởi xuất thân ca sĩ thần tượng nên công chúng không mong đợi vào anh ở The Red Sleeve. Tuy nhiên, Lee Jun Ho đã chứng minh khả năng diễn xuất không thua kém diễn viên chuyên nghiệp qua vai thế tử Yi San.

Nhân vật thế tử qua thể hiện của Lee Jun Ho vừa tài trí, cao ngạo, lạnh lùng lại đáng yêu khi trả thù cung nữ Seong Deok Im bằng những cách thức trẻ con. Yi San cũng chịu nhiều tổn thương sau cái chết của cha và anh luôn phải che giấu nỗi đau đằng sau vẻ ngoài bình thản.

Tập 5 lên sóng tối 26/11, khán giả chứng kiến sự bùng nổ của Lee Jun Ho về diễn xuất. Cảnh Yi San bật khóc giãi bày mọi nỗi đau trong lòng sau khi bị vua Yeongjo trách mắng được thành viên nhóm 2PM thể hiện tự nhiên, cảm xúc. Chứng kiến phân đoạn, khán giả cảm nhận được những uất ức, đau khổ dồn nén trong Yi San suốt nhiều năm.

Diễn xuất của Jun Ho là một trong những điểm sáng của phim. Ảnh: MBC.

Về phần Lee Se Jeong, nữ diễn viên thể hiện tròn trịa vai diễn cô cung nữ hoạt bát, thông minh và gan dạ. Tương tác ăn ý, ngọt ngào giữa cô và bạn diễn cũng là điểm mạnh giúp phim chinh phục khán giả.

Một bài viết liên quan đến bộ phim đang trở thành chủ đề được bàn tán trên diễn đàn Theqoo và đạt gần 40.000 lượt truy cập sau vài giờ đăng tải. Topic với tiêu đề: “Bộ phim truyền hình đang lên sóng của đài MBC” đã thu hút hàng trăm bình luận.

“Tôi đã khóc khi xem tập 5. Đây là lần đầu tiên tôi thích xem một bộ phim cổ trang kể từ sau Nàng Dae Jang Geum”, “Tôi thích bộ phim này. Điều tôi thích nhất là gương mặt của các diễn viên tự nhiên và hợp với thể loại phim truyền hình nên xem không bị nặng nề”, “Thật tốt khi bộ phim có yếu tố lịch sử, ngoài ra đạo diễn, biên kịch và diễn viên đều giỏi”, khán giả đánh giá.