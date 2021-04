Dàn diễn viên trai xinh gái đẹp trong phim mới của Song Hye Kyo

Hồi đầu tháng 3, thông tin Song Hye Kyo đảm nhận vai chính bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up được đăng tải rộng rãi trên các trang báo Hàn Quốc. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của ngôi sao 40 tuổi sau gần 3 năm vắng bóng kể từ Encounter (2018). Truyền thông đưa tin Song Hye Kyo sẽ đóng cặp với mỹ nam Jang Ki Yong. Phim do đạo diễn Lee Gil Bok - người đã tạo ra Vì sao đưa anh tới, Vagabond và Dr. Romantic 2 - chỉ đạo sản xuất.