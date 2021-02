Dàn diễn viên tài năng nhưng mãi không có vai diễn để đời

Từ ngày lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, siêu mẫu trẻ Cara Delevingne được nhận định là diễn viên có thực lực ở Hollywood. Tuy nhiên, đến nay "nàng thơ của Chanel" chưa có vai diễn nào thực sự gây ấn tượng trong sự nghiệp. Một trong những bộ phim lớn cô từng tham gia là Suicide Squad nhưng không được đánh giá cao. Bộ phim giả tưởng Valerian and the City of a Thousand Planets do ngôi sao song tính đóng vai chính cũng không xuất sắc như kỳ vọng.