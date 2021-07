Dàn diễn viên 'Siêu nhân Gao' ra sao sau 20 năm?

Dù có những hướng đi riêng, 5 diễn viên chính của phim "Siêu nhân Gao" vẫn ấp ủ cơ hội tái ngộ trong dịp đặc biệt.

Theo Yahoo Japan, khán giả sắp được chứng kiến màn hội ngộ của dàn diễn viên Hyakujuu Sentai Gaoranger - Siêu nhân Gao trong chương trình Kikai Sentai Zenkaiger VS Hyakujuu Sentai Gaoranger: Battle Stage.

Tại sự kiện vào ngày 1/8, họ sẽ tham gia lồng tiếng các nhân vật của mình và giao lưu với khán giả. Đây hứa hẹn sẽ là buổi gặp gỡ làm sống lại ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Ngoài ra, nhân kỷ niệm 20 năm Siêu nhân Gao ra mắt, tại Wakayama Marana City, Nhật Bản vào giữa tháng 8 sẽ diễn ra chương trình Gaofes - talk show để các thành viên đoàn phim ôn lại kỷ niệm xưa.

Dàn diễn viên Siêu nhân Gao ngày ấy (trái) và bây giờ. Ảnh: Kayou-center.

Hyakujuu Sentai Gaoranger - Siêu nhân Gao là phim truyền hình Nhật Bản phát hành năm 2001. Bộ phim xoay quanh câu chuyện 5 anh em siêu nhân chiến đấu chống lại thế lực xâm lăng thế giới của quỷ Oroku.

Noboru Kaneko (Kakero Shishi/Gao Đỏ)

Noboru Kaneko nhập vai Kakero Shishi/Gao Đỏ - thủ lĩnh nhóm Siêu nhân Gao chiến đấu vì chính nghĩa và lẽ phải. Đây là nhân vật có sức mạnh khủng nhất, từ cơ thể cho đến ý chí chiến đấu.

Đông đảo khán giả nữ đã đổ gục trước hình tượng siêu nhân điển trai, tính cách gần gũi của Kaneko. Hơn nữa, anh cũng ghi điểm qua lối diễn đa dạng, biến hóa, đặc biệt cách diễn mắt quyết liệt ấn tượng hơn cả.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản năm 2016, Kaneko nói rằng phim Siêu nhân Gao là "kho báu, tài sản vô giá với anh". Sau nhiều năm, đây vẫn là tác phẩm để đời của nam nghệ sĩ.

Dấu ấn sâu sắc từ vai Gao Đỏ đã vô tình trở thành cái bóng quá lớn của Kaneko. Đối với 11 phim truyền hình và 8 tác phẩm điện ảnh sau này, hình tượng siêu nhân vẫn phảng phất đâu đó ở Kaneko, cho thấy anh khó lòng bứt phá ra khỏi vùng an toàn.

Ngoại hình trẻ trung hiện tại của Noboru Kaneko. Ảnh: Listal.

Sinh năm 1974, Noboru Kaneko nay đã 47 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, gương mặt không khác nhiều so với 20 năm trước. Trong 5 diễn viên chính, anh được khen duy trì tốt phong độ ngoại hình.

Theo Japan Times, Kaneko đã lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và 3 người con. Song, hiếm khi nam diễn viên mở lòng chia sẻ chuyện đời tư. Anh cho hay chỉ muốn khán giả nhớ mình trên khía cạnh công việc.

Horie Kei (Washio Gaku/Gao Vàng)

Horie Kei được yêu cầu nhuộm tóc vàng để hợp vai Gao Vàng. Sự thay đổi này đã tạo nên khác biệt cho nhân vật. Cùng với đó, diễn xuất lạnh lùng nhưng sâu sắc của Kei cũng được đánh giá cao.

Theo Yahoo Japan, Kei gặp áp lực lớn vì lúc đóng phim này cũng là thời điểm anh đang phải biên tập cho phim đầu tay Glow Win Glow Win (tác phẩm tốt nghiệp khoa đạo diễn của Kei ở Đại học Nghệ thuật Nihon).

Horie Kei và bộ đồ vàng huyền thoại. Ảnh: Listal.

Nhờ hiệu ứng từ Siêu nhân Gao, Kei gặt hái nhiều thành công ở cả hai vai trò, trong đó hai tác phẩm nổi bật do anh làm đạo diễn phải kể đến The Locker và Veronika Decides To Die.

Năm 2006, nam diễn viên thành lập công ty sản xuất phim riêng. Nhờ đó Kei ngày càng có sức ảnh hưởng đến ngành công nghiệp phim ảnh Nhật Bản.

Hiện tại, anh là giám đốc ở văn phòng đặt tại khu Shibuya. Trong các công việc liên quan đến công ty, Kei thường đóng vai trò là nhà sản xuất.

Ở tuổi 43, Kei phát tướng trông thấy, nhưng ánh mắt một mí duyên dáng vẫn giúp nam diễn viên thuở nào được nhận ra dễ dàng. Và tương tự Kaneko, Kei cũng giữ kín đời tư.

Takeru Shibaki (Samezu Kai)

Nhân vật Gao Xanh do Takeru Shibaki hóa thân trong trí nhớ khán giả 8X, 9X là chàng trai lãng tử với mái tóc dài. Người đồng đội này luôn thể hiện tinh thần đoàn kết và sát cánh cùng anh em trong hoạn nạn.

Khi phim Siêu nhân Gao đóng máy, anh tiếp tục vào vai khách mời của series GoGo Sentai Boukenger. Đến năm 2006, Shibaki có tên trong dàn diễn viên Denace.

Ngoài diễn xuất thì Shibaki cũng phát triển sự nghiệp ca hát, diễn viên lồng tiếng game và lấn sân sang lĩnh vực quảng cáo. Có thể nói Shibaki là nghệ sĩ đa năng của showbiz xứ sở hoa anh đào.

Takeru Shibaki thành công ở nhiều lĩnh vực. Ảnh: Listal/Twitter.

Trên Twitter, Shibaki thi thoảng hồi tưởng kỷ niệm thời đóng Siêu nhân Gao. Anh từng chia sẻ bức ảnh 4 thành viên (vắng diễn viên đóng Gao Đỏ) và chú thích: "Sau tất cả, chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau. Không khí ngày trở lại không khác gì nhiều năm trước, rất thoải mái".

Shibaki năm nay 39 tuổi và vẫn theo đuổi phong cách bụi phủi như cách nay hai thập kỷ. Tờ Oricon News tiết lộ nam diễn viên có sở thích chơi bóng bầu dục, golf, phóng phi tiêu. Tính cách anh được mô tả "dễ mến nhưng có chút cứng đầu".

Sakai Kazuyoshi (Ushigome Soutarou/Gao Đen)

Sakai Kazuyoshi đã nổi tiếng với tác phẩm do Mỹ sản xuất năm 1998 The Thin Red Line, trước 3 năm vào vai Gao Xanh trong Siêu nhân Gao.

Trong số 5 diễn viên chính, Kazuyoshi giàu kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất nhất. Anh đã theo học các lớp kịch từ nhỏ, đồng thời từng là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Junretsu.

Sakai Kazuyoshi luôn ấp ủ mong muốn đoàn phim năm nào sẽ tái ngộ. Ảnh: Listal.

Ngoài các vai trò này, nhiều khán giả Nhật Bản còn đặc biệt ấn tượng với Kazuyoshi trong hình ảnh tay đô vật chuyên nghiệp sở hữu thân hình vạm vỡ, cao đến 1,86 m.

Sau Siêu nhân Gao, Kazuyoshi tham gia rất nhiều dự án. Anh luôn muốn chứng tỏ mình là người chăm chỉ và quyết tâm đối với từng sản phẩm. Đến nay, Kazuyoshi có tên trong không dưới 20 phim.

Thông tin trên Yahoo Japan cho biết tài tử sinh năm 1975 cũng chính là người đứng ra tổ chức sự kiện Kikai Sentai Zenkaiger VS Hyakujuu Sentai Gaoranger: Battle Stage vào ngày 1/8.

"Kazuyoshi đích thân đi tiền trạm địa điểm và làm việc với ban quản lý địa phương về công tác phòng chống dịch cho sự kiện. Anh cũng kiêm vai trò giám sát kịch bản và đạo diễn" - nguồn tin tiết lộ.

Takeuchi Mio (Taiga Sae/Gao Trắng)

Vai Gao Trắng - thành viên nữ duy nhất trong đội - do nữ diễn viên Takeuchi Mio đảm nhận. Vẻ bề ngoài mong manh và ngọt ngào, nhưng khi chiến đấu, nhân vật này cũng "không phải dạng vừa".

Hiệu ứng tích cực từ vai đầu tiên trên màn ảnh nhỏ mở ra nhiều cơ hội cho người đẹp sinh năm 1986, nhưng thay vì diễn xuất, cô lại chọn theo đuổi con đường ca hát.

Mio đã phát hành singer Green Tears trong lúc đóng Siêu nhân Gao. Giới chuyên môn đánh giá giọng hát trong trẻo của Mio dễ chạm đến trái tim người nghe.

Takeuchi Mio của hiện tại còn đẹp và sang trọng hơn trước. Ảnh: Motomerare.

Bước sang tuổi 36, cựu diễn viên kiêm người mẫu ảnh Takeuchi Mio gây xao xuyến bởi vẻ đẹp ngọt ngào. Giờ đây, cô càng mặn mà và quyến rũ hơn xưa.