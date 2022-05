Dàn diễn viên nổi tiếng đang giảm sức hút

Trong năm 2022, Ji Chang Wook có hai bộ phim lên sóng là The Sound Of Magic và If You Say Your Wish, đều thuộc thể loại phim tình cảm nhẹ nhàng. Nam diễn viên cũng vừa xác nhận trở lại dòng phim hành động sở trường qua bộ phim The Worst Evil do Baram Pictures và Sanai Pictures đồng sản xuất.