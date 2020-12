Dàn diễn viên 'Những nẻo đường phù sa' sau 23 năm giờ ra sao?

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My 6X vào vai chị gái của chiến sĩ tên Nhã trong Những nẻo đường phù sa. Chỉ đóng vai phụ nhưng nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ đẹp nổi bật. Sau bộ phim, Diễm My rút lui khỏi ngành giải trí, tập trung vào cuộc sống gia đình. Gần đây, chị trở lại với màn ảnh qua một số vai phụ nhỏ. Cuộc sống của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của khán giả. Hai con gái Thùy My và Quế My đều đạt thành tích học tốt ở các đại học tại Mỹ.