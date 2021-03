Dàn diễn viên nam mờ nhạt trong series 'Gái già'

Phần phim thứ 4 của loạt “Gái già lắm chiêu” đã ra rạp sau khi lỡ hẹn mùa phim Tết. Tác phẩm được đầu tư công phu, hấp dẫn, nhưng vẫn tồn tại vấn đề cố hữu.

Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn gồm NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, NSND Hoàng Dũng, Lê Khánh bên cạnh những gương mặt trẻ như Anh Dũng, Kaity Nguyễn, Khương Lê…

Kaity Nguyễn là gương mặt thay thế Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai nữ chính trong phần phim. Cô vào vai Lý Linh, em út của Lý gia. Hai người chị cô, Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) và Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân), cùng nhau vận hành một sàn đấu giá tư nhân.

Gái già lắm chiêu V xoay quanh đời sống tình cảm nhiều trắc trở của ba chị em nhà họ Lý.

Món đồ giá trị nhất trong bộ sưu tập của họ là chiếc phượng bào tam vỹ. Chiếc áo bao người thèm muốn là mục tiêu của cô em Lý Linh giàu tham vọng. Để được ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch tập đoàn bất động sản, cô sẵn sàng phản bội hai người chị để chiếm đoạt phượng bào.

Sự trở lại của nữ quyền

Những cuộc đời vương giả có sự tiến bộ rõ rệt về cả nội dung lẫn hình thức. Tác phẩm đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh một Bạch Trà Viên trên màn ảnh tựa điểm ngưng của thời gian.

Tọa lạc trên đỉnh đồi Chân Mây, tách biệt với thế giới bên ngoài, căn biệt thự cổ chứa vô số cổ vật đến từ nhiều vùng văn hóa cũng như giai đoạn khác nhau của lịch sử. Nhưng sự pha trộn Đông Tây kim cổ không còn tạo cảm giác trưởng giả học làm sang như Gái già lắm chiêu 3, mà đã mang nét thanh lịch, quý tộc như minh họa trong các tạp chí kiến trúc.

Về mặt nội dung, cốt truyện Gái già lắm chiêu V có chiều sâu và chất bi kịch. Các diễn viên đều tròn vai và có khoảnh khắc tỏa sáng trên màn ảnh, đặc biệt là Kaity Nguyễn.

Phim có bước tiến trong cách xây dựng bối cảnh kết hợp các yếu tố Đông Tây kim cổ.

Tuy nhiên, bên cạnh điểm mạnh trong lần tái xuất, Bảo Nhân và Nam Cito vẫn cho thấy sự loay hoay trong cách xây dựng nhân vật cũng như chưa sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn từ Gái già lắm chiêu 3.

Ngay từ nhan đề, Bảo Nhân và Nam Cito đã thông báo loạt phim tập trung vào phái nữ, đề cao vai trò và sức mạnh của họ trong xã hội hiện đại. Nói cách khác, đây là loạt phim đề cao nữ quyền

Hình tượng nhân vật nữ của loạt phim, từ Linh San của Diễm My, Ms.Q của Ninh Dương Lan Ngọc tới Lý Linh của Kaity Nguyễn, đều được xây dựng gắn liền với từ khóa “tự do lựa chọn” - tự do lựa công việc họ muốn làm, cuộc đời họ muốn sống và người đàn ông họ muốn yêu.

Màu sắc của nhân vật nam?

Trong Những cuộc đời vương giả, số lượng nhân vật nam đã tăng lên đáng kể, với trung tâm là vai ông trùm giới kinh doanh có đời sống tình cảm phức tạp và nhân vật chàng nhiếp ảnh gia Vĩnh Thụy.

Về tổng thể, họ được xây dựng tương đối bài bản, với thân thế, động cơ và diễn biến tâm lý rõ ràng. Nhưng bất chấp sự đa dạng về tính cách, khi đặt cạnh nhau, năm gương mặt nam giới của Những cuộc đời vương giả vẫn cho thấy một mẫu số chung - những kẻ làm xáo trộn cuộc đời ba chị em nhà Lý gia.

Nhóm đàn ông tạo khiến ba chị em Lý gia bao phen đau khổ vì tình. Sự lặp lại của cùng một mô-típ vô tình tạo ra thế đối đầu về giới trên màn ảnh: đàn ông xấu còn phụ nữ tốt, đàn ông chỉ làm khổ phụ nữ.

Nếu Kaity Nguyễn thay thế vị trí Ninh Dương Lan Ngọc, thì Khương Lê xuất hiện trong Gái già lắm chiêu V là kế thừa vai trò “trai tốt” của Lê Xuân Tiền. Anh vào vai Vĩnh Thụy, chàng nhiếp ảnh gia tiếp cận chị em Lý gia và Bạch Trà Viên với mưu đồ mờ ám.

Tuyến nhân vật nam trong Gái già lắm chiêu không có sức nặng.

Vai diễn của Khương Lê không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật diễn xuất, nhưng cần sự tương tác tình cảm với Kaity Nguyễn. Trên phim, Vĩnh Thụy là chàng lãng tử chưa hết trẻ con, nhưng vẫn bộc lộ sự thông minh song hành cùng nét nam tính trong những cảnh tung hứng với Lý Linh - một cô gái đang trên đà trở thành cáo già chốn thương trường.

Trong lần chạm ngõ điện ảnh, Khương Lê thể hiện khá tốt. Biểu cảm linh hoạt, thoại mượt, cách diễn không bị lên gân trong những tình huống nhiều tính kịch. Đáng tiếc, nam diễn viên vẫn chưa có những khoảnh khắc mang tính thử thách năng lực hay đột phá để lại dấu ấn.

Điều này bắt nguồn từ việc Vĩnh Thụy vẫn nằm trong vùng an toàn: động cơ tốt, hành vi lương thiện, cảm xúc tích cực, hành xử lễ độ… Mọi thứ thuộc về nhân vật vẫn khá một màu và mang tính bề mặt. Tuy nhiên, chính vì sự một màu này, Vĩnh Thụy vẫn còn nhiều không gian để phát triển, và Khương Lê có thêm cơ hội thử thách bản thân trong những phần phim Gái già lắm chiêu tiếp theo.

Không chỉ Khương Lê, vai diễn thiếu gia giàu có do Anh Dũng đảm nhận cũng bị bỏ bê uổng phí trên màn ảnh. Khác với Vĩnh Thụy của Khương Lê - cần thời gian để chứng minh thiện chí - khoảnh khắc đầu tiên nhân vật của Anh Dũng xuất hiện, khán giả đã biết đó là kẻ chẳng ra gì.

Nhưng thay vì tận dụng lợi thế ấy để đẩy mạnh tính phản diện của nhân vật, bộ phim lãng quên anh chàng trong suốt phần lớn thời lượng. Là kẻ âm mưu lợi dụng Lý Linh, nhưng nhân vật của Anh Dũng lại để con mồi tùy ý hành động mà không có bất cứ động thái đe dọa, thúc ép nào.

Nham hiểm trong động cơ, nhưng hời hợt trong hành động tạo cảm giác nhân vật này chỉ là gương mặt có nghĩa vụ phải xuất hiện, để bộ phim có cớ mà bắt đầu thay vì một đối thủ ngang tài ngang sức mà Lý Linh phải chật vật để vượt qua.

Kết quả, vai diễn thiếu gia giàu có do Anh Dũng không thể hiện được sức nặng mà anh ta đáng lẽ phải có. Nhân vật chỉ xuất hiện thoáng qua với hình ảnh một gã công tử lợi dụng phụ nữ, chỉ như tô điểm cho cá tính của Lý Linh. Nếu đem so sánh, vai của Anh Dũng cũng chỉ mờ nhạt tương tự cậu ấm do Bình An thủ vai trong Gái già lắm chiêu 3.

Sự mờ nhạt trước đó của Lê Xuân Tiền, Bình Minh

Xét cho cùng, việc các nhân vật nam của Những cuộc đời vương giả xuất hiện mờ nhạt trên màn ảnh cũng phần nào là sự tiếp nối "truyền thống" của thương hiệu điện ảnh. Nam chính nhạt nhẽo đã là công thức gắn liền với Gái già lắm chiêu từ các mùa 2, 3, thậm chí từ phần đầu tiên.

Trong Gái già lắm chiêu 2 và 3, việc lựa chọn Lê Xuân Tiền, gương mặt chưa có danh tiếng trong giới giải trí hay năng lực diễn xuất, là chiến thuật của Bảo Nhân và Nam Cito nhằm dành trọn hào quang cho Ninh Dương Lan Ngọc, cũng như NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân.

Trong phần 2, vai Jack của Lê Xuân Tiền là “phần thưởng” cho công cuộc chinh phục trai đẹp của Ms.Q. Tới phần 3, dù đóng vai trò nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa ba nhân vật nữ cũng như mắt xích quan trọng giúp hóa giải nó, Jack chỉ thoắt ẩn thoắt hiện, và mỗi lần xuất hiện đều mờ nhạt.

Khương Lê chưa tạo nên đột phá.

Sau khi thủ vai nam chính trong loạt Gái già lắm chiêu, nam diễn viên sinh năm 1996 vẫn chưa có thêm vai diễn hay hoạt động nghệ thuật đáng chú ý nào. Khán giả xem Gái già lắm chiêu chỉ nhớ tới Lan Ngọc mà ít nhớ đến Lê Xuân Tiền. Dưới góc độ bệ phóng tên tuổi, có thể nói, Gái già lắm chiêu đã phụ lòng Lê Xuân Tiền.

Quay lại với phần phim Gái già lắm chiêu đầu tiên, với Diễm My 9X và Bình Minh trong vai chính ra mắt năm 2016. Vai Thiên Minh của anh là chàng trai khỏe mạnh, cường tráng, có trái tim vàng nhưng ngặt nỗi... kém duyên khi nói chuyện với phái nữ.

Cũng giống như Jack, Thiên Minh là mục tiêu mà nữ chính muốn chinh phục. Nhưng trớ trêu, thay vì tìm kiếm bạn đời, nữ chính Linh San (Diễm My) chỉ coi anh như nguồn cung tinh trùng chất lượng.

Bình Minh nhận vai trong Gái già lắm chiêu khi bản thân anh đã có danh tiếng trên màn ảnh - điều mà Lê Xuân Tiền hay Khương Lê chưa có. Nhưng những gì mà diễn xuất của Bình Minh mang đến cho thương hiệu Gái già lắm chiêu, hay giá trị "nâng tầm thương hiệu" bộ phim mang lại cho anh đều không đáng kể.

Từ sau Gái già lắm chiêu, Bình Minh xuất hiện thưa thớt trên cả màn ảnh rộng lẫn các tác phẩm truyền hình. Tác phẩm mới nhất của anh trong vai trò nam chính - Sám hối - cũng thua lỗ khi phát hành tại rạp hồi đầu năm.