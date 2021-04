Dàn diễn viên 'Money Heist' bản Hàn

Yoo Ji Tae - vai giáo sư: Yoo Ji Tae là ngôi sao điện ảnh hạng A ở Hàn Quốc. Anh tỏa sáng với các tác phẩm One Fine Spring Day (2001), Oldboy (2003) và tác phẩm của đạo diễn Hong Sang Soo Woman Is The Future of Man (2004). Gần đây, tài tử sinh năm 1976 tiếp tục tỏa sáng với Svaha: The Sixth Finger.