Dàn diễn viên 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' bản 2022

Điền Hi Vi được yêu thích nhờ ngoại hình mắt to tròn, nụ cười dễ mến, giống hình tượng "em gái nhà bên". Diễn xuất của Điền Hi Vi không đơ cứng, nhưng cách lựa chọn nhân vật của cô bị đánh giá một màu. Các vai diễn của Điền Hi Vi đều có tính cách lý lắc. Do đó, ngoại hình sáng và đã có tác phẩm ghi dấu ấn như Chúng ta đáng yêu như thế, Điền Hi Vi vẫn chỉ là diễn viên của những dự án chiếu mạng với kinh phí sản xuất nhỏ.