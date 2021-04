Dàn diễn viên đóng 'Phi hồ ngoại truyện' 2021 của Kim Dung

Bộ phim "Phi hồ ngoại truyện" kể về cuộc đời của Hồ Phỉ đã khai máy. Tuy nhiên, dàn diễn viên Tần Tuấn Kiệt, Lâm Vũ Thân, Lương Khiết không được đánh giá cao.

Ngày 13/4, Sina đưa tin bộ phim Phi hồ ngoại truyện của cố nhà văn Kim Dung thực hiện phiên bản truyền hình. Dàn diễn viên chính gồm Tần Tuấn Kiệt, Lâm Vũ Thân, Lương Khiết, Hình Phi. Hà Nhuận Đông tham gia với vai trò khách mời.

Theo Sina, Phi hồ ngoại truyện được nhà sản xuất Trương Kỷ Trung lên kế hoạch quay bản điện ảnh từ năm 2018. Tuy nhiên, sau đó phim đổi thành quay nhiều tập. Trương Kỷ Trung không làm đạo diễn, nhường cho Liên Dịch Danh, ông đảm nhận vai trò tổng cố vấn.

Các diễn viên (từ trái qua) gồm Lâm Vũ Thuân, Hoàng Mộng Oánh, Hà Nhuận Đông tham gia trong phim.

Sina cho rằng quay Phi hồ ngoại truyện sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc chuyển thể tác phẩm, giữ vững tinh thần trong truyện của Kim Dung là điều mà khán giả quan tâm nhất. Trước đó, nhiều bộ phim chuyển thể gần đây như Lộc đỉnh ký 2020, Tiếu ngạo giang hồ 2013 làm sai lệch nguyên tác nhận sự chỉ trích của người xem.

Bên cạnh đó, khi dàn diễn viên được công bố, Sina đánh giá ngoại hình và khí chất của họ không phù hợp với nguyên mẫu nhân vật.

Hồ Phỉ và Hồ Nhất Đao là nhân vật mạnh mẽ, phóng khoáng, trong khi đó, Tần Tuấn Kiệt, người thể hiện hai nhân vật cha con này có ngoại hình thư sinh, yếu ớt.

"Kim Diện Phật" Miêu Phụng Nhân được miêu tả là có khuôn mặt vuông, khí thái hào sảng do Lâm Vũ Thân đóng. Tài tử có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, phong thái tà khí, thường thể hiện nhân vật ngông cuồng, nửa chính nửa tà.

Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của các người đẹp Lương Khiết vai Viên Tử Y, Hình Phi diễn Trình Linh Tố, Hoàng Mộng Oánh thể hiện nhân vật Miêu Nhược Lan. Sina đánh giá các diễn viên có độ nhận diện không cao, diễn xuất bình thường.

Tần Tuấn Kiệt (giữa) thể hiện vai Hồ Phỉ. Lương Khiết (trái) và Hình Phi (phải) là hai người đẹp nổi lên từ các bộ phim chiếu mạng.

Trước đó, có các phiên bản truyền hình từng được khán giả yêu thích như bản do TVB sản xuất năm 1985 với diễn viên chính là Lữ Lương Vỹ và Tăng Hoa Thiên. Phiên bản năm 1999 cũng của TVB do Trần Cẩm Hồng và Xa Thi Mạn thể hiện. Gần đây nhất là bản sản xuất năm 2007 do Nhiếp Viễn và An Dĩ Hiên, Chu Ân tham gia diễn xuất.

Tuyết sơn phi hồ là bộ tiểu thuyết võ thuật nổi tiếng của nhà văn Kim Dung kể về ân oán giữa bốn gia đình Hồ, Miêu, Phạm, Điền. Trong đó Hồ Nhất Đao có ngoại hiệu là "Phi thiên hồ ly" và "Đánh khắp thiên hạ không địch thủ" Miêu Phụng Nhân vừa là đối thủ vừa là tri kỷ của nhau. Song vì âm mưu của kẻ thù mà Miêu Phụng Nhân lỡ tay giết chết Hồ Nhất Đao.

Phi hồ ngoại truyện có nội dung về mối quan hệ tình ái giữa con trai của Hồ Nhất Đao là Hồ Phỉ (có ngoại hiệu Tuyết Sơn Phi Hồ) và Miêu Nhược Lan, con gái của Miêu Phụng Nhân.

Các phiên bản Phi Hồ ngoại truyện năm 1985 và 1999.

Đạo diễn Liên Dịch Danh từng tham gia sản xuất các phim như Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Thập sát hải, Võ gian đạo, Thiên hạ Trường An.