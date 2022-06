Dàn diễn viên đòi đổi kịch bản

The Pelican Brief là bộ phim kinh dị điều tra do Denzel Washington và Julia Roberts đóng chính. Anh đồng ý tham gia bộ phim trong thời gian đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Để bộ phim hấp dẫn hơn, biên kịch đã để hai nhân vật chính yêu nhau. Tuy nhiên, Washington yêu cầu loại bỏ những cảnh lãng mạn vì cảm thấy không thoải mái khi bạn diễn không phải người da màu giống mình.