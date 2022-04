Dàn diễn viên chính 'Đấu trường sinh tử' sau 10 năm

Josh Hutcherson đóng vai Peeta Mellark - đồng hương luôn yêu thầm, sát cánh cùng Katniss Everdeen tại đấu trường sinh tử. Trước vai diễn trong The Hunger Games, Hutcherson đóng vai chính trong Little Manhattan (2005), Bridge to Terabithia (2007) và Journey to the Center of the Earth (2008). Những năm gần đây, anh đóng vai chính trong Burn, Rita nhưng không quá nổi tiếng. Nam diễn viên đồng thời tham gia một số phim truyền hình như Future Man và Ultraman. Ảnh: Lionsgate, Variety.