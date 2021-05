Dàn diễn viên 'Anh hùng xạ điêu 2021'

Trần Huyền Phong phiên bản của Hoàng Hi Ngạn: Nam diễn viên sinh năm 1992, cao 1,83 m, ngoại hình nam tính. Hoàng Hi Ngạn bắt đầu diễn xuất từ năm 2016, chưa có nhiều tác phẩm trong sự nghiệp. Anh từng tham gia bộ phim đồng tính Dark Blue And Moonlight. Ngoài ra, Hoàng Hi Ngạn còn xuất hiện trong Phong Thần tam bộ khúc, Kình lạc Trường An, 3904 Feet, Slam Dunk Lovers.