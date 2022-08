Dàn cảnh lấy trộm tiền của khách massage

Do cần tiền tiêu xài, 3 đối tượng bàn cách "mồi chài" các khách nam đi massage rồi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Tấn Sang (SN 1979), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1973, cùng trú TP Nha Trang) và Đặng Thị Ngọc Yến (SN 2002, trú Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Do cần tiền tiêu xài, 3 đối tượng bàn cách "mồi chài" các khách nam đi massage rồi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bàn bạc và thống nhất kế hoạch, tối 2/8, Sang điều khiển xe xích lô chạy lòng vòng trên các tuyến phố ở nội thành TP Nha Trang để tìm kiếm, chào mời những nam du khách có nhu cầu thư giãn.

Sau khi "dụ” được 2 nam du khách đến từ tỉnh Điện Biên đưa vào tiệm massage trên đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Tân Lập, TP Nha Trang), Sang đưa họ đến gặp 2 nữ nhân viên là Tuyền và Yến. Do mưu tính trước, khi một trong 2 người khách vào phòng để Yến đấm lưng, Tuyền ở bên ngoài lén mở cửa đi vào trong phòng lấy trộm rổ nhựa chứa quần áo, tài sản của vị khách này đem ra ngoài hành lang rồi lục chiếc ví da "cuỗm" 2 triệu đồng.

Dương Thanh Vũ.

Để tránh bị phát hiện, nhóm tội phạm bố trí Sang là người cảnh giới phía đầu hành lang. Tuy nhiên, trong lúc Tuyền lục lọi tìm tài sản của nam du khách, thì bất ngờ tổ công tác của Công an TP Nha Trang ập đến bắt quả tang. Thấy bị động, Sang định nhanh chân tẩu thoát, nhưng bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ. Ngay sau đó, 3 đối tượng được đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Sang, Tuyền và Yến khai đã cấu kết với nhau, bàn kế "câu nhử" các du khách nam đi massage để trộm tài sản của họ. Riêng Yến còn cho biết khi khách vào phòng massage sẽ đấm lưng và tạo ra tiếng ồn để Tuyền mở cửa, lấy đồ của khách đưa ra ngoài lục lấy tiền. Xong xuôi, cả nhóm sẽ đưa đồ của khách trả lại vị trí trước đó rồi tìm cách bỏ trốn.

Từ vụ việc trên cho thấy, nhiều người cứ nghĩ đến các cơ sở massage là để thư giãn sau ngày lao động mệt nhọc. Tuy nhiên, nhiều tiệm hành nghề nhạy cảm này chỉ để làm bình phong cho những chuyện mờ ám, kể cả trộm cắp tài sản. Nhiều quý ông bị mất tài sản, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên họ đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang nhận định ngoài vụ việc này, rất có thể trong thời gian qua, nhiều du khách khi tới tiệm massage trên và bị 3 đối tượng dàn cảnh lấy đi nhiều tài sản. Do vậy, Công an TP Nha Trang kêu gọi những ai từng là nạn nhân của Sang, Tuyền và Yến, cần sớm trình báo để được giải quyết theo quy định.

Cũng với hành động dàn cảnh trộm tài sản, một thanh niên đã bị Công an phường Phước Hòa (TP Nha Trang) bắt giữ sau 4 giờ gây án, khi vừa "ăn hàng" tại quán bún đậu trên địa bàn TP Nha Trang. Đó là Dương Thanh Vũ (SN 1990, trú phường Vạn Thắng, TP Nha Trang). Ngày 8/8, đối tượng đang bị tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuyền, Sang và Yến.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 2/8, anh N.V.Thắng (27 tuổi) - nhân viên quán bún đậu trên đường Vân Đồn (phường Phước Hòa, TP Nha Trang) đang dọn dẹp ở tầng 1, thì phát hiện nam thanh niên đi vào quán từ camera an ninh. Tưởng là khách vào ăn, Thắng vội chạy xuống nhưng lại không thấy người này đâu. Qua kiểm tra, chiếc máy tính xách tay hiệu HP để trên bàn đã "bốc hơi". Đến ngày 5/8, Thắng đến Công an phường Phước Hòa trình báo sự việc.

Khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 4 giờ truy xét, Công an phường Phước Hòa phối hợp với Công an phường Vạn Thắng đưa Dương Thanh Vũ về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai giả vờ làm khách vào quán. Thấy vắng người, Vũ nhanh tay trộm chiếc máy tính rồi đem đến tiệm cầm đồ ở phường Vĩnh Hòa cầm cố lấy 800.000 đồng để tiêu xài.