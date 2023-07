Dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Vân (SN 1984, trú ở Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) về hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng ra quyết định khởi tố 3 nghi phạm cùng về tội danh trên gồm: Nguyễn Văn Đạt tên thường gọi là Hùng (SN 1976, trú tại tổ dân phố 3 Tiên, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), Đỗ Anh Phương (SN 1999, trú tại khu Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang) và Vũ Xuân Kiên (SN 1990, trú tại thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Trước khi sống với Đạt như vợ chồng và có với nhau một con chung, Vân từng có đời chồng và 2 người con riêng. Sau khi chồng qua đời, Vân không có công ăn việc làm, trong khi bố mẹ lại già yếu nên gửi người con trai lớn cho ông, bà nội nuôi dưỡng, còn chị ta nuôi cô con gái nhỏ.

Khoảng năm 2015, Vân quen biết và sinh sống như vợ chồng với Đạt, người làm nghề vận chuyển thuê. Vân không có công ăn, việc làm lại phải nuôi con riêng của bản thân và một con chung, cuộc sống kinh tế phụ thuộc vào sự chu cấp của Đạt. Trong khi đó, Đạt là người đàn ông gia trưởng, nên không ít lần Vân bị anh ta “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.

Các nghi phạm trong vụ án.

Khoảng năm 2016, qua các mối quan hệ xã hội, Vân quen biết anh Trần Văn K. (1986, trú tại tỉnh Hải Dương). Qua những lần gọi điện thoại và nhắn tin, Vân và anh K. đã nảy sinh tình cảm ngoài luồng. Mối quan hệ bí mật này kéo dài đến đầu tháng 5, thì bị Đạt phát hiện. Thấy “vợ hờ” có những dấu hiệu không bình thường như hay cầm điện thoại nhắn tin rồi cười nói một mình, nên anh ta đã tìm hiểu. Trước sự gặng hỏi của Đạt, Vân buộc phải thừa nhận mối quan hệ tình cảm với anh K…

Sau khi Vân thú nhận sự việc trên, Đạt rất tức giận. Để trả thù việc anh K. đã “ăn ngủ” với vợ hờ, Đạt yêu cầu Vân hẹn gặp anh K. tại nhà nghỉ Anh Tân, có địa chỉ tại thôn Đông Giao, xã Lương Điền (Cẩm Giàng) để dằn mặt.

Về phần Vân, biết rằng nếu gặp, anh K. sẽ bị đánh nhưng vì phụ thuộc vào kinh tế và lại sợ bị Đạt đánh đập, nên chị ta không có hành động ngăn cản, còn tiếp tay cho người tình thực hiện vụ cướp tài sản. Sáng 2/5, theo yêu cầu của Đạt, Vân chủ động gọi điện thoại rồi hẹn gặp anh K. tại nhà nghỉ trên. Háo hức được gặp bạn tình, nên anh K. đồng ý ngay. Về phần Đạt, nghi phạm này liên lạc với Phương nhờ giúp đỡ dằn mặt anh K., Phương tiếp tục rủ Kiên cùng tham gia.

Khoảng 12h30 cùng ngày, Phương đón Kiên đến khu vực xã Lương Điền để chờ Đạt. Cả hai đứng chờ khoảng một giờ đồng hồ, thì Phương nhận được điện thoại của Đạt, qua điện thoại, Đạt bảo Phương đến nhà nghỉ và mang theo lọ xịt hơi cay. Phương mang theo hung khí gồm chiếc gậy rút và chiếc bình xịt hơi cay ra nhà nghỉ Anh Tân… Khi đến khu vực cách nhà nghỉ Anh Tân, Phương đưa cho Đạt bình xịt hơi cay, đưa cho Kiên chiếc gậy rút và bình xịt hơi cay còn lại.

Sau khi chỉ đạo Phương, Kiên vào nhà nghỉ Anh Tân thuê phòng nghỉ, Đạt yêu cầu vợ hờ gọi điện thoại, thúc giục anh K. đến điểm hẹn. Trong thời gian chờ đợi, Đạt và Vân thuê phòng 202 của nhà nghỉ Anh Tân… Lúc này, Đạt nảy sinh ý định cướp tài sản của anh K., nên trao đổi với Phương và Kiên về kế hoạch, 2 nghi phạm này đồng ý.

Khoảng 16h40 cùng ngày, anh K. đến nhà nghỉ, thì gặp Vân đứng đón ở chân cầu thang rồi đưa lên phòng. Khi anh K. vừa vào phòng, thì Đạt từ trong nhà vệ sinh chạy ra, túm cổ áo, cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi đẩy anh ngồi xuống giường.

Tiếp đó, trong khi nạn nhân K. còn bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị Đạt đấm vào mặt. Cùng lúc này, Phương và Kiên, sau khi được Vân gọi cũng chạy từ phòng nghỉ bên cạnh sang hỗ trợ.

Tại đây, Phương dùng gậy vụt vào 2 chân anh K., còn Đạt, Kiên liên tục đấm, đạp nạn nhân. Trong quá trình này, Đạt yêu cầu anh K. phải “đền bù” 20 triệu đồng, nhưng anh K. nói chỉ có 10 triệu đồng, Đạt không đồng ý.

Trong quá trình này, các nghi phạm tiếp tục đánh và ép nạn nhân phải đưa tiền. Trong tình huống đó, anh K. buộc phải đưa ví cho các nghi phạm. Lúc này, Kiên lục ví, lấy đi 2 triệu đồng rồi đưa cho Phương 1,5 triệu đồng, còn 500.000 đồng trả tiền nhà nghỉ. Tiếp đó, do sợ bị đánh đập, theo yêu cầu của Đạt, nạn nhân K. phải chuyển qua tài khoản cho đối tượng Đạt 15 triệu đồng…

Nạn nhân K sau đó đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng trình báo. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Cẩm Giàng khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt Phương, Kiên. Về phần Đạt, khi biết sự việc bị bại lộ, nghi phạm đã bỏ trốn lên Hà Nội, nhưng bị bắt giữ. Mở rộng điều tra, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, tháng 7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng thực hiện lệnh bắt giữ Vân.

Vụ án đang được Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục điều tra, làm rõ, qua đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người thiếu hiểu biết pháp luật và bài học đối với những người có quan hệ tình cảm không lành mạnh.