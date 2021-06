Dàn ca sĩ trẻ nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc

Châu Thâm: Khi dự thi The Voice of China 2014, Châu Thâm gây chú ý vì có khả năng hát giọng phản nam cao (countertenor) quý hiếm. Nhờ giọng hát độc đáo, Châu Thâm thể hiện được nhiều ca khúc có quãng vực rất cao nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo, mềm mại. Mới nghe nam ca sĩ hát, nhiều người có thể nhầm tưởng anh là con gái. Sau khi rời The Voice of China, Châu Thâm trở lại Ukraina, hoàn thành nốt khóa học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Lviv. Giảng viên hướng dẫn của Châu Thâm là Roman Vitoshinsky - giọng nam trữ tình nổi tiếng tại châu Âu, đồng thời là nam ca sĩ số 1 của Nhà hát Opera Quốc gia Lviv (Ukraina).