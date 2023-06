Dàn biến thể thú vị của Người Dơi trong đa vũ trụ

Trong Tales from the Dark Multiverse - Batman: Knightfall, Azrael (Jean-Paul Valley) giam cầm và tra tấn Batman 30 năm. Azrael đổi tên thành Saint Batman đồng thời phá hủy toàn bộ Gotham. Sau đó, hắn ta tái dựng và cai trị thành phố theo ý mình. Trước sự tàn bạo của Saint Batman, Talia al Ghul đã liên minh với Son of Bane để giải cứu Bruce Wayne. Sau khi hồi phục, Bruce Wayne tái xuất với cái tên The Broken. Anh đánh bại thành công Azrael để giành quyền kiểm soát thành phố Gotham.