Dẫn bạn gái bỏ trốn sau khi gây án

Sau khi đánh nhau, Thọ bỏ trốn đến quận Liên Chiểu dù bản thân đang mang nhiều thương tích. Thọ đã dẫn bạn gái chạy trốn vào TP.HCM, dùng tên giả để vào bệnh viện điều trị.

Sáng 7/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết đã phối hợp với Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) bắt giữ Trà Hưng Thọ (SN 1996, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đây, cha của Thọ là Trà Huy Trí (SN 1970), có nợ tiền công thợ mộc của Đặng Hữu Trung (SN 1994, quê huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), nhưng không trả. Tối 19/6, Trí từ xưởng mộc (ở đường Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê) bước ra, thì bị Trung cùng bạn là Trần Văn Sang phục đánh.

Hôm sau, nghe tin cha con Trà Huy Trí truy tìm để trả thù, nên Sang và Trung nhờ Mai Xuân Trí (SN 1996, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) làm “cầu nối” để giảng hòa, nhưng cha con Trà Huy Trí không chấp nhận.

Lời qua tiếng lại, Trí và cha con Trà Huy Trí phát sinh mâu thuẫn. Chiều 22/6, hai bên kéo theo nhiều người, mang hung khí để “quyết chiến” tại đường Tôn Thất Tùng (quận Hải Châu) như đã thách đố trước đó.

Trà Hưng Thọ được di lý về Đà Nẵng vào sáng 7/11.

Khi thấy đối phương kéo đến, Trí dùng súng nhựa bắn đạn bi về phía Thọ. Cùng lúc này, bạn Trí là Lê Đắc Hiếu (SN 1995, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) cầm kiếm Nhật xông vào chém trúng vào tay của Trà Hưng Thọ. Không chịu kém, Thọ cầm dao phóng lợn đâm trúng vùng mặt Hiếu.

Trong lúc đánh nhau, Mai Xuân Trí dùng kiếm chém trúng Trà Huy Trí, gây thương tích ở tay và đầu. Tuy nhiên, do đối phương đông người áp đảo, Mai Xuân Trí cùng Lê Đắc Hiếu đã bỏ chạy và ẩn nấp tại đường Đỗ Quang (quận Thanh Khê), nhưng bị nhóm của Thọ tìm thấy. Nhóm của cha con Thọ tiếp tục dùng hung khí tấn công khiến Hiếu bị thương tích 9%, Mai Xuân Trí thương tích 34%.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã truy bắt, khởi tố hơn 10 người về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó có Trà Huy Trí và Trí.

Cơ quan công an cũng xác định Trà Huy Trí và Lê Văn Huy dùng hung khí tấn công vùng đầu khiến Mai Xuân Trí trọng thương đã đủ cấu thành tội "Giết người" quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS, nên quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội danh này. Cơ quan công an cũng tiếp tục điều tra, xử lý các nghi phạm có liên quan về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau khi đánh nhau, Trà Hưng Thọ đã bỏ trốn lên quận Liên Chiểu dù bản thân đang mang nhiều thương tích. Sau đó, nghi phạm đã dẫn bạn gái chạy trốn vào TP.HCM, dùng tên giả để vào bệnh viện điều trị. Sau khi bình phục, Thọ cùng bạn gái đón xe ngược ra Hà Nội để lẩn trốn. Trong quá trình ẩn náu tại huyện Thanh Trì, Thọ xin làm công nhân tại xưởng mộc, còn bạn gái Thọ làm nghề tóc và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân.

Qua truy xét, đến nay Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã phát hiện nơi Thọ ẩn náu và phối hợp với Công an huyện Thanh Trì tiến hành bắt giữ, di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý.