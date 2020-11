Dân Anh bác tin 'bắn pháo hoa mừng ông Biden chiến thắng'

Truyền thông Mỹ hôm 7/11 đưa tin Paris đã rung chuông và London bắn pháo hoa để chúc mừng ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ thứ 46.

Sau khi các hãng thông tấn lớn ở Mỹ khẳng định kết quả bầu cử Mỹ nghiêng về phe Dân chủ vào ngày 7/7 (giờ Mỹ), tờ The Hill đăng tải bài viết Fireworks in London, Edinburgh as Biden win celebrated abroad (tạm dịch: Pháo hoa ở London và Edinburgh chúc mừng chiến thắng của ông Biden.

Cùng ngày, người dẫn chương trình Collin Jost của Saturday Night Live bình luận đầy ngụ ý trong chuyên mục Weekend Update: "Thử nghĩ xem một người hẳn phải rất tệ thì Paris mới rung chuông ăn mừng khi người đó thua chứ nhỉ?".

Tuy nhiên, trang kiểm chứng thông tin Libération của Pháp cho biết tiếng chuông nghe được ở Paris không liên quan đến kết quả bầu cử Mỹ.

Nhà thờ Đức bà Paris. Ảnh: Chesnot.

ABC News cũng viết trên Twitter: "Pháo hoa được bắn lên bầu trời ở London, Anh, sau khi Joe Biden được khẳng định là người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống".

Người dùng Internet tại Anh nhanh chóng chỉ ra rằng hai sự kiện vốn không liên quan đến nhau. ABC News sau đó đã xóa tweet nói trên.

Vào đầu tháng 11 hàng năm, người Anh đối pháo hoa để đánh dấu kỷ niệm âm mưu cho nổ tung tòa nhà Quốc hội bằng thuốc súng bất thành của Guy Fawkes vào năm 1605.

Hội pháo hoa Guy Fawkes ở Anh. Ảnh: Getty.

Ngày kỷ niệm chính thức là 5/11. Tuy nhiên, các đợt bắn pháo hoa thường xảy ra trước hoặc sau dịp này, đặc biệt khi năm nay ngày 5/11 rơi vào giữa tuần.

Người dẫn chương trình Piers Morgan đã chiếu dòng tweet của ABC News trên sóng truyền hình Anh và nói đùa: "Chúng tôi đã ăn mừng chiến thắng của Joe Biden trong 500 năm qua, kể từ khi Guy Fawkes thất bại trong việc làm nổ tung tòa nhà Quốc hội".