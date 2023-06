Dàn ác nhân 'trên tầm' Thanos

The Sentry/The Void lần lượt đại diện cho mặt tốt và mặt xấu của cựu thành viên Dark Avengers. Đôi khi tự coi mình là người thừa kế của Apocalypse, The Sentry trở thành The Void, với quyền năng về cơ bản là không có giới hạn. Khi lâm vào trạng thái khủng hoảng, nhân cách xấu xa, điên loạn và cực kỳ hung bạo của anh chàng bộc lộ. Trong Mighty Avengers #13, Ms. Marvel từng nói thảm kịch Scarlet Witch gây ra chẳng là gì so với những việc The Void có thể làm. Nhân vật được cho là “mối đe dọa cấp độ Omega” với “Sức mạnh cấp độ 10+” do chính Nick Fury đánh giá.