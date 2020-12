Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà rủ nhau sắm iPhone 12 Pro Max

Trên mạng xã hội, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khoe hình ảnh cùng Vũ Hà đi mua iPhone 12 Pro Max chính hãng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa có chia sẻ trên trang cá nhân khi cùng Vũ Hà sắm iPhone 12 Pro Max VN/A. Mr Đàm cũng chia sẻ địa chỉ uy tín được cả hai lựa chọn là Di Động Việt, đồng thời có lời chúc mừng hệ thống này đã trở thành đại lý uỷ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR).

Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà rủ nhau đi sắm iPhone 12 Pro Max tại Di Động Việt.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết do đặc thù công việc bận rộn nên anh không quan tâm nhiều đến lĩnh vực công nghệ. Việc mua iPhone 12 Pro Max ở đâu uy tín, an tâm do Vũ Hà chọn. Anh chia sẻ cả hai đều hài lòng về sản phẩm, dịch vụ tại Di Động Việt.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Các fan của bộ đôi ca sĩ tỏ ra thích thú với bài viết của Đàm Vĩnh Hưng. Nhiều tài khoản cho rằng đây là quà Giáng sinh sớm của Vũ Hà, đồng thời dành lời khen cho anh sau nhiều lần “xin đồ” thành công thì Vũ Hà cũng đã đáp trả bằng cách dẫn bạn thân đến nơi bán iPhone 12 Pro Max chất lượng.

Cả Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà đều chọn máy màu Gold.

Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà là đôi bạn thân gắn bó nhiều năm trong showbiz. Mr Đàm từng khẳng định chính Vũ Hà đã cho anh cơ hội để cháy hết mình với nghiệp ca sĩ và trở nên nổi tiếng như hôm nay, nên Vũ Hà muốn gì anh cũng chiều. Cách ứng xử của đôi bạn thân này khiến người hâm mộ thích thú và nể phục.