Đâm vào vách núi, xe đầu kéo lật chắn ngang quốc lộ

Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý Đường bộ I.1 (Khu QLĐB I - Cục Đường bộ Việt Nam), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h50 ngày 6/2, tại Km128+750 quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 17C-105.36 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 17R-005.56 đang chạy hướng Hà Nội - Sơn La thì đâm vào vách núi.

Tại hiện trường, xe đầu kéo lật nghiêng, chắn ngang mặt đường khiến giao thông ùn tắc cục bộ trong nhiều giờ.

Nhận được tin báo, tổ công tác của Trạm CSGT Tân Lạc cùng lực lượng chức năng trên địa bàn nhanh chóng tiếp cận hiện trường, bố trí phương án cẩu xe, phân luồng phương tiện.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

