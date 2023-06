Đâm tử vong người vì mâu thuẫn xin xăng

Cầm dao đâm tử vong 2 thanh niên trong đêm khuya, ngày ra tòa, Khánh khai không cố tình giết người mà chỉ “tự vệ chính đáng”.

Bị cáo 20 tuổi cũng khai ra nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả chỉ vì mâu thuẫn chuyện xin xăng của 2 nhóm thanh niên.

Cuộc hỗn chiến trong đêm khiến 2 thanh niên thiệt mạng

Phiên tòa xét xử bị cáo Lữ Văn Khánh (20 tuổi), trú xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), về tội Giết người thu hút khá đông sự quan tâm của dư luận.

Khán phòng xử án số 3 của TAND tỉnh Nghệ An chật kín người. Ở hàng ghế dành cho bị hại và người liên quan cũng rất đông. Đa phần họ là người trẻ, chứng kiến vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên trong đêm khuya khiến 2 người tử vong.

Khoác trên mình bộ quần áo dành cho phạm nhân, gương mặt Khánh vẫn còn non nớt. Thời điểm gây ra tội ác, Khánh mới 19 tuổi, vừa mới có bạn gái.

Tương lai còn rất dài, vậy mà Khánh đã gây ra tội ác tày trời, cướp đi mạng sống của 2 thanh niên làng bên. Đáng nói, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên rất nhỏ nhặt, chỉ vì chuyện xin xăng.

Bị cáo Lữ Văn Khánh lĩnh án chung thân.

Cáo trạng thể hiện hơn 2h ngày 12/8/2022, Khánh cùng nhóm bạn tổ chức đi đón người bạn đi làm xa về. Không lâu sau, nhóm của Khánh gặp nhóm thanh niên xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, trong đó có Lữ Văn S. và Nguyễn Văn H. Do xe máy của S. hết xăng, nhóm thanh niên này xin xăng của nhóm Khánh.

Khánh trả lời “không có” nên S. mượn dụng cụ hút xăng. Sau khi hút xăng, Hoàng Văn H. và Lữ Văn S. quay lại trả đồ đã mượn, thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn vì việc xin xăng. S. đấm Khánh và người bạn đi cùng. Bị đánh, Khánh và bạn cũng đánh trả lại. Được mọi người can ngăn, 2 nhóm dừng lại để nói chuyện với nhau.

Lúc này, H. dùng dây thắt lưng quàng vào vùng ngực của Khánh. Do Khánh chống cự, dây thắt lưng trượt lên vùng cổ, khó thở nên Khánh nói “em rất tôn trọng mấy anh, mấy anh đừng có mà làm vậy”. Sau đó, Khánh lấy con dao bấm ra nói “bay đừng có mà làm quá” nhưng vẫn bị nhóm thanh niên này đánh.

Quá trình ẩu đả, Khánh cầm dao đâm, chém trúng vào anh H. khiến người này gục xuống đường, tử vong. Lúc sau, do bị S. đạp vào người, Khánh cầm dao chém một phát trúng vùng lưng khiến nạn nhân gục xuống. Cơ quan chức năng xác định 2 nạn nhân tử vong do vết thương làm thủng tim. Ngoài ra, Khánh khiến 2 thanh niên khác bị thương.

Sau khi gây án, Khánh ném con dao xuống sông rồi về nhà kể cho mẹ nghe chuyện đánh nhau. Mẹ của Khánh khuyên con ra đầu thú, nhưng chưa kịp đi thì bị công an bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Lời khai của kẻ giết người

Tại phiên xét xử, bị cáo khai báo rành rọt lại quá trình phạm tội vào tối hôm đó. Khánh khai không xích mích gì với nhóm của bị hại. Trước đó, anh S. đến xin xăng nhưng không có nên mượn dụng cụ hút xăng.

Khi quay lại trả thì xảy ra mâu thuẫn chuyện xin xăng, nhưng bị cáo khai không rõ vì sao. “Lúc đó, bị cáo đang đứng xem điện thoại cùng bạn gái, thì S. chạy đến đạp vào người bị cáo. Bị cáo rất sốc, không hiểu lý do vì sao lại bị đánh như vậy”, Khánh khai.

Về hành vi cầm dao đâm chết 2 người, bị cáo khai “chỉ tự vệ do bị đánh đập”. Bị cáo này còn cho rằng bản cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An kết luận bị cáo phạm tội có tính côn đồ là không thỏa đáng. “Bị cáo chỉ tự vệ khi bị người khác đánh. Do đó, nói hành vi của bị cáo là côn đồ là không đúng”, bị cáo phản bác tại tòa và cho rằng nhóm của bị hại gây sự trước.

Về con dao gây án, Khánh khai quá trình đi làm công nhân ở Bắc Ninh có ở chung với người bạn. Lúc về quê bị cáo cầm nhầm về nên hôm đó định mang đi để trả lại cho bạn. Lý giải về hành vi đâm chém bị cáo khai “do hoảng loạn, nên cầm dao đâm loạn xạ vào nhóm đối thủ, bị cáo không biết trúng ai, trúng mấy lần”.

Đại diện các bị hại đến tham dự tòa đề nghị xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật. Những bậc làm cha, làm mẹ ấy rất đau lòng khi con trai họ ra đi khi tuổi đời còn trẻ.

Tại phiên tòa trước sự có mặt của đông đảo người dân, HĐXX nhắc nhở mọi người cần bình tĩnh trước mọi tình huống trong cuộc sống. Hai nhóm thanh niên trẻ tuổi, không quen biết nhau, chỉ gặp ở ngoài đường mà vẫn lao vào ẩu đả, dẫn đến kết cục bi thảm người chết, kẻ vào tù. Đó là bài học đắt giá cho các thanh niên khác, đừng lấy bạo lực để giải quyết để rồi đẩy mọi việc đi quá xa.

Xét trong vụ án này bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, tác động gia đình bồi thường một phần về dân sự cho phía bị hại, gia đình có công với cách mạng. Trong vụ án này, phía bị hại cũng có một phần lỗi, nên tòa tuyên phạt Lữ Văn Khánh tù chung thân về tội giết người.