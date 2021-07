Đạm Phú Mỹ bị yêu cầu điều chỉnh tăng 240 tỷ đồng lợi nhuận

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Đạm Phú đỉnh tăng 163 tỷ đồng doanh thu và 239 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2020, đồng thời nộp bổ sung các khoản thuế tăng lên.

Kiểm toán Nhà nước mới đây có thông báo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ) trong năm 2020.

Theo kết quả Kiểm toán Nhà nước, doanh thu và lợi nhuận năm ngoái lần lượt là 8.203 tỷ đồng và 941 tỷ. Trong khi đó báo cáo hợp nhất sau kiểm toán độc lập công bố 8.040 tỷ doanh thu và 702 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Như vậy, chênh lệch doanh thu là 163 tỷ đồng (2%) và chênh lệch lợi nhuận là 239 tỷ đồng (34%) so với báo cáo kiểm toán độc lập.

Đạm Phú Mỹ bị yêu cầu ghi thêm gần 240 tỷ đồng vào lợi nhuận năm 2020.

Kiểm toán Nhà nước lý giải chênh lệch là do chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể rà soát lại trước khi thực hiện giảm 83 tỷ đồng so với dự toán, chi phí bán hàng giảm 23 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển, điều chỉnh giảm chi phí các năm trước, thu nhập khác tăng do ghi nhận bổ sung bảo hiểm do sự cố gián đoạn kinh doanh 91 tỷ đồng .

Cơ quan này yêu cầu Đạm Phú Mỹ rà soát lại các nghiệp vụ trong niên độ kế toán, điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán năm 2020. Đồng thời doanh nghiệp phải nộp bổ sung các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp ( 29,3 tỷ đồng ), thuế giá trị gia tăng (gần 182 triệu đồng) và thuế thu nhập cá nhân ( 1,7 tỷ đồng ).

Đạm Phú Mỹ là một trong 2 nhà máy phân bón thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Công ty này đang hưởng lợi nhờ nhu cầu và giá phân bón tăng mạnh thời gian qua. Báo cáo 5 tháng đầu năm, Đạm Phú Mỹ ghi nhận sản lượng sản xuất phân NPK vượt kế hoạch 17% và tăng 69% so với cùng kỳ 2020. Hoạt động tiêu thụ NPK cũng vượt kế 5% kế hoạch và cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.