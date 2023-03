Đâm người tại đám cưới vì mâu thuẫn từ một năm trước

Chau Bunh Tha (26 tuổi, ở An Giang) đang dự đám cưới, thì gặp lại người từng xảy ra mâu thuẫn nên cầm dao đâm đối phương, dẫn đến thương tích nặng.

Ngày 3/3, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Chau Bunh Tha (26 tuổi, ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, tối 21/1, Tha dự đám cưới của người quen tại xã Châu Lăng. Trong lúc đang dự tiệc, Tha nhìn thấy Chau Mốs (33 tuổi, ở cùng địa phương) ngồi gần đó.

Chau Bunh Tha tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Tha nhớ lại chuyện mâu thuẫn cách đây một năm, nên cầm ly bia và lấy con dao bước sang bàn của Mốs. Khi đến nơi, Tha cầm ly bia đánh vào mặt của Mốs, dẫn đến xô xát.

Tha sau đó cầm dao đâm nhiều nhát vào người Mốs, gây thương tích nặng. Gây án xong, Tha bỏ chạy khỏi hiện trường. Mốs được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, với tỷ lệ thương tích là 12%.