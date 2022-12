Con gái cựu Tổng thống Bush là người quảng bá sách nổi tiếng

Là hậu duệ của hai đời Tổng thống Mỹ, Jenna Bush Hager đã chọn cho mình con đường riêng gắn bó với sách, trở thành một nhân vật có ảnh hưởng với nhiều khán giả và độc giả.

Jenna Welch Bush Hager lựa chọn cuốn sách yêu thích của mình mỗi tháng một lần. Ảnh: Read with Jenna Book Club.

Jenna Welch Bush Hager (sinh năm 1981) là tác giả và người dẫn chương trình người Mỹ. Cùng em gái song sinh Barbara, cô thường được biết đến là con gái của Tổng thống Mỹ đời thứ 43, George W. Bush, và cháu gái của Tổng thống Mỹ thứ 41 George H. W. Bush.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cô đã dần để lại dấu ấn, sức ảnh hưởng riêng của mình trong lĩnh vực truyền hình và sách. Theo The New York Times, kể từ năm 2019, cô Hager đã giới thiệu khoảng 50 cuốn sách trong chương trình “Đọc cùng Jenna”.

Những cuốn sách sau khi được cô chọn hầu như đều lọt vào các danh sách bán chạy nhất tại Mỹ, tăng vọt trên bảng xếp hạng Amazon… Kết quả cho thấy sức ảnh hưởng không hề nhỏ của Jenna đối với khán giả truyền hình và những người yêu sách.

Bén duyên với ngành sách

Hager từng làm giáo viên tại một trường bán công ở Washington dành cho các gia đình có thu nhập thấp. Tuy nhiên, vào năm 2007, trong một kỳ thực tập của UNICEF ở Mỹ Latinh vào năm 2007, một cuốn sách về một bà mẹ tuổi teen người Panama nhiễm HIV đã thay đổi hướng đi của cuộc đời cô. Năm 2009, cô bắt đầu xuất hiện trên đài NBC với những câu chuyện hàng tháng về các vấn đề giáo dục.

“Cô ấy dường như thường bị hấp dẫn bởi cuốn sách nói về những người phụ nữ đang cố gắng kiếm sống và tìm kiếm tự do”, Maggie Shipstead, tác giả của Great Circle, cuốn sách được chọn vào tháng 5/2021, cho biết.

Đầu năm nay, cô tuyên bố thành lập công ty sản xuất của mình và thỏa thuận với Universal Studio Group để lên kế hoạch đưa những cuốn sách hay lên màn ảnh rộng. Tám tác phẩm đã được lựa chọn bởi Jenna.

Việc có một công ty sản xuất chuyên chuyển thể sách thành tác phẩm điện ảnh là một bước đi còn mới tại Mỹ cũng như trên thế giới. Hager cho biết sau khi có được kết quả khả quan, cô sẽ tiếp tục phát triển những cuốn sách sang các phương tiện khác như âm thanh và chương trình thiếu nhi.

Có thể nói, Hager đã thoát khỏi cái bóng của gia đình chính trị gia và có một thành công trong một ngành khá nhỏ như xuất bản. Mặc dù doanh số bán sách in đã bị chậm lại trong phần lớn thời gian của năm 2022, tiểu thuyết dành cho người lớn thường hoạt động tốt hơn nhờ sự hỗ trợ bởi các chương trình sách nổi tiếng như của Hager hay Reese Witherspoon, theo đánh giá của The New York Times.

Một số cuốn sách mà Hager đã chọn cho câu lạc bộ “Đọc cùng Jenna”. Ảnh: Karsten Moran/The New York Times.

Sự ủng hộ từ gia đình cựu tổng thống

“Tôi có được niềm yêu thích đọc sách nhờ những người phụ nữ đi trước tôi. Và bố tôi nữa, mặc dù mọi người nghĩ rằng ông ấy không đọc nhiều”, Hager chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Một số người trong gia đình cô đã rất ngạc nhiên khi Hager chuyển hướng sang công việc gắn bó với sách. Tuy nhiên, ngay sau đó họ trở thành những người ủng hộ thầm lặng của cô.

Cha của Hager, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, là một trong số những người hâm mộ bí ẩn của cô. Ông được cho là đã có nhiều chia sẻ với cô về những dự án nên theo đuổi. Tác phẩm The Feather Thief của Kirk Wallace Johnson mà nhóm của Hager đang chuyển thể cũng là tác phẩm yêu thích của vị cựu tổng thống. Em gái song sinh của cô cũng đảm nhận vai trò cố vấn không chính thức. “Tôi thường bí mật đọc những cuốn sách mà chị ấy đang cân nhắc”, Barbara Bush nói.

Tờ The New York Times gọi gia đình Bush là "những người bạn đọc và cố vấn không được trả lương của Hager", tuy không trực tiếp nhưng đã phần nào giúp cô có được thành công như ngày nay.

Nhờ mối quan hệ từ gia đình, chương trình của Hager cũng thường xuyên có được những khách mời nổi tiếng như cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Ashley Biden (con gái của tổng thống đương nhiệm) và các cựu tổng thống trong đó có bố và ông nội của Hager.