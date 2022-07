Đám đông tấn công kẻ chặt đầu thợ may giữa chợ ở Ấn Độ

Một đám đông lớn bên ngoài tòa án thành phố Jaipur hôm 2/7 đã tấn công, xé toạc quần áo của hai kẻ sát hại thợ may Kanhaiya Lal - người theo Hindu giáo ở Udaipur.

Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng đưa họ vào một chiếc xe tải đang chờ sẵn, theo NDTV.

Bốn bị can vụ giết thợ may Kanhaiya Lal trình diện tại một tòa án của Cơ quan Điều tra Quốc gia (NIA) ở Jaipur hôm 2/7. Lực lượng cảnh sát được bố trí nghiêm ngặt trong khuôn viên tòa án. Một số luật sư đã hô vang các khẩu hiệu như "Pakistan Murdabad" và "Kanhaiya ke hatyaron ko fansi do" (tuyên án tử hình cho những kẻ giết Kanhaiya).

Hai người đàn ông đã sát hại Kanhaiya Lal vào hôm 28/6. Họ quay phim quá trình thực hiện vụ án, trong đó có cảnh người thợ may bị chặt đầu giữa chợ, và tung lên mạng.

Sau đó, Riaz Akhtari và Gos Mohammad tung ra video khác, trong đó họ khoe khoang về vụ giết người và cũng đe dọa nhắm vào Thủ tướng Narendra Modi. Akhtari và Mohammad bị bắt vài giờ sau vụ giết người. Hai người khác, bị cáo buộc là âm mưu giết thợ may trên, cũng bị bắt sau đó.

Lễ tang của Kanhaiya Lal ở Udaipur, Ấn Độ, vào ngày 29/6. Ảnh: AP.

Tòa án cũng cho phép NIA giam giữ những kẻ giết người cho đến ngày 12/7.

Vài ngày trước khi bị sát hại, Kanhaiya Lal đã nói với cảnh sát địa phương rằng anh đã nhận được những lời đe dọa liên quan đến bài chia sẻ của anh trên mạng xã hội.

Nạn nhân được cho là đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội ủng hộ bà Nupur Sharma, cựu phát ngôn viên đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP), khi bà có bình luận gây tranh cãi về nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed hồi cuối tháng 5.

Các thủ phạm thừa nhận hành động này là để trả đũa nạn nhân.

Tòa án Tối cao Ấn Độ hôm 30/6 đã yêu cầu cựu phát ngôn viên Nupur Sharma phải xin lỗi toàn thể quốc gia sau khi bình luận của bà làm gia tăng xung đột tôn giáo ở Ấn Độ, khiến các quốc gia hồi giáo tức giận và gây ra căng thẳng ngoại giao.

Những người Hồi giáo sống cách tiệm may nơi nạn nhân bị giết khoảng 3 km cho biết họ cảm thấy lo lắng và sợ hãi về khả năng bị người theo đạo Hindu tại Udaipur tẩy chay.