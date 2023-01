Đám đông đập phá trong dinh tổng thống Brazil

Tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva, người đánh bại ông Bolsonaro trong cuộc bầu cử căng thẳng vào năm ngoái, đã tuyên bố can thiệp an ninh liên bang vào Brasilia đến ngày 31/1 sau khi lực lượng an ninh thủ đô ban đầu bị người biểu tình áp đảo, theo Reuters.