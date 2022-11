Đám cưới xa hoa của gia đình Trump qua các năm

Cô dâu Ivanka mặc chiếc váy thương hiệu Vera Wang sang trọng, được trang trí kim cương trị giá 265.000 USD , theo People. Vào cuối tiệc cưới, mỗi vị khách mang về nhà đôi dép xỏ ngón màu trắng in dòng chữ “Jared” và “Ivanka” trên đế giày và tấm thẻ ghi “A Great Pair” (Cặp đôi tuyệt vời), theo The New York Times. Ảnh: Brian Marcus/Fred Marcus Photography.