Đám cưới triệu USD phỏng theo phim 'Crazy Rich Asians' ở Singapore

Một cặp đôi người Philippines đã tổ chức đám cưới xa hoa, được lấy cảm hứng từ bộ phim "Con nhà siêu giàu châu Á" tại công viên Gardens by the Bay (Singapore).

Cô dâu JM Tiongco và chú rể Abbie Caram lấy cảm hứng từ bộ phim yêu thích để tổ chức hôn lễ. Ảnh: @marygolezmf.

Một đoạn video và những hình ảnh về hôn lễ, do em gái của cô dâu chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người phải trầm trồ trước mức độ lộng lẫy của buổi lễ.

Nói với Today, Mary Golez, em gái của cô dâu JM Tiongco, cho biết chị mình và anh rể từ lâu đã muốn tái hiện lại cảnh tiệc cưới của cặp nhân vật Colin Khoo và Araminta Lee, một trong những cảnh đáng nhớ nhất trong phim Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á).

Do đó, cả hai đã tổ chức tiệc chiêu đãi hôm 18/6 tại khu vực Supertree Grove bên trong Gardens by the Bay, với độ xa hoa không kém những gì được mô tả trong phim.

Các khách mời diện trang phục sặc sỡ, chụp ảnh check-in trên thảm đỏ. Ảnh: @marygolezmf.

Ở lối vào, một tấm backdrop được đặt sẵn dành cho các khách mời chụp ảnh check-in. Sau đó, khách mời sẽ băng qua một lối đi đầy hoa rực rỡ để tới địa điểm. Bảng màu rực rỡ gồm sắc đỏ, cam và tím, cũng như phong cách trang trí được lấy cảm hứng từ bộ phim.

Đoạn video của Golez cho thấy những vị khách đang dùng bữa tối dưới ánh nến lung linh, xung quanh là những cây Supertree treo đèn lấp lánh.

Các khách mời cũng được thưởng thức những màn biểu diễn trực tiếp, bao gồm múa lân, múa lụa và biểu diễn nhạc jazz. Cặp vợ chồng cũng mời một họa sĩ trực tiếp để lưu lại khoảnh khắc đẹp tại đám cưới bằng màu và vải.

Golez cho biết khoảng 150 khách mời bay từ Australia, Philippines và Mỹ đến Singapore để tham dự hôn lễ. Những bức ảnh cho thấy các vị khách đều ăn mặc sang trọng. Một số nam giới diện barong tagalog, trang phục dân tộc của đàn ông ở Philippines.

Cô dâu diện váy cưới của Vera Wang. Ảnh: @marygolezmf.

Trong khi đó, cô dâu diện váy cưới đến từ nhà thiết kế nổi tiếng Vera Wang, còn chú rể diện lễ phục của nhà thiết kế người Philippines AJ Javier.

Theo Must Share News, hai vợ chồng đã mất 8 tháng lên kế hoạch tỉ mỉ, với sự giúp đỡ của công ty tổ chức đám cưới Rosette Designs & Co (Singapore) để hiện thực hóa ý tưởng đám cưới của họ.

Em gái cô dâu cho biết ước tính, chi phí cho đám cưới này khoảng “8 con số” tính theo đồng peso của Philippines, tương đương vài trăm nghìn tới cả triệu USD.

Bên dưới bài đăng trên mạng xã hội của Golez, nhiều người để lại bình luận chúc phúc tới đôi vợ chồng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mức độ chịu chi của họ.

“Đây không chỉ là được truyền cảm hứng từ phim nữa, mà họ thực sự rất giàu”, trích một bình luận.

Tiệc chiêu đãi bao gồm một số chương trình biểu diễn như múa lân. Ngoài ra, một họa sĩ được thuê để vẽ trực tiếp quang cảnh hôn lễ. Ảnh: @marygolezmf.